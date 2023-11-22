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拿小孩當肉盾？女騎士背嬰兒迴轉鬼切 遭直行機車撞上倒地

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮市中山路昨下午一名20歲林姓女子機車騎士前面背著嬰兒，完全沒看左右來車，竟直接從巷子穿越兩線車道「鬼切」迴轉，另一輛直行機車剎車不及撞上，雙方連人帶車倒地。過程全被後方行車記錄拍下，影片上傳臉書社團，危險行徑讓網友罵「拿小孩的命開玩笑」、「小孩當肉盾」。

根據行車記錄器的畫面，林姓女子前面背著自己的孩子，看到一旁路口是紅燈，汽車都在停等，決定從路邊巷子穿越兩線車道迴轉，卻沒有看到另輛19歲林姓男子騎乘的直行機車，在車道上被撞，林男看見對方還背著嬰兒，嚇得關心林女有無受傷，幸好女子抱著嬰兒站起來，並無大礙。

上傳行車記錄器影片的民眾貼文，「載著嬰兒的騎士真的太危險了，雖然很同情，但還是覺得這樣不應該」，希望小嬰兒平安無事。

網友看了紛紛留言 「載孩子還這樣騎車，拿孩子的命開玩笑嗎？」、「出來未注意後方來車，鬼切就算了，那裡也是雙黃線禁止迴轉，衝過去又要害對向來車」、「最痛恨這種載著小孩，還不懂遵守交通規則的」。

警方指出，11月21日下午3時許，林姓女子騎機車沿花蓮市中山路391巷南往北方向迴轉，與沿中山路西往東方向直行的機車，於車道發生碰撞，所幸皆無人受傷。經調查雙方皆持有合格駕照，經檢測皆無酒精反應，詳細肇事原因尚待調查釐清中。

花蓮警分局呼籲，駕駛人起駛進入車道時，應注意後方有無來車，不能在雙黃線迴轉，切勿因一時貪快及不慎疏忽，造成自身及其他用路人的危害。

林姓女子前面背著自己的孩子，從路邊巷子穿越兩線車道迴轉，卻沒有看到另輛19歲林姓男子騎乘的直行機車，在車道上被撞。圖／翻攝花蓮同鄉會臉書
林姓女子前面背著自己的孩子，從路邊巷子穿越兩線車道迴轉，卻沒有看到另輛19歲林姓男子騎乘的直行機車，在車道上被撞。圖／翻攝花蓮同鄉會臉書
20歲林姓女子機車騎士前面背著嬰兒，完全沒看左右來車，竟直接從巷子穿越兩線車道「鬼切」迴轉，另一輛直行機車剎車不及撞上，雙方連人帶車倒地。圖／翻攝花蓮同鄉會臉書
20歲林姓女子機車騎士前面背著嬰兒，完全沒看左右來車，竟直接從巷子穿越兩線車道「鬼切」迴轉，另一輛直行機車剎車不及撞上，雙方連人帶車倒地。圖／翻攝花蓮同鄉會臉書

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