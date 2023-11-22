快訊

「藍白郭」今晚見面？侯友宜在往台南路上 侯辦：未接通知，不知此事

傳柯文哲擬改搭賴佩霞、邀郭台銘任不分區第1遭拒？ 柯辦這樣說

公布藍白郭交涉過程！郭台銘：柯文哲同意今天三人見面

桃市警銀合作阻詐 今年「已攔6億8千萬」3關鍵字不被騙

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

詐騙案層出不窮，桃園市長張善政領軍桃園市警察局組成「桃園打詐隊」，以加強推廣防詐觀念，提升全民反詐意識。經統計，今年桃園市金融機構實施關懷提問，成功攔阻新台幣6億8909萬2509元詐騙，張善政今特地頒發感謝狀給金融機構攔阻行員、員警，共同合作阻詐有成。

桃園市警察局刑事警察大隊統計，今年1月至10月金融機構實施關懷提問成功攔阻詐騙案件共1176件，攔阻金額總計新台幣6億8909萬2509元，相比去年同期778件、3億4213萬4485元，攔阻件數增加398件、金額增加3億4695萬8024元。

依各金融機構成功攔阻件數除以設置在桃園市的分行數比例換算「攔阻量能」，其中績優金融機構前5名分別為國泰世華銀行、中國信託銀行、中華郵政股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司及台北富邦商業銀行股份有限公司。

桃園市警局今特別邀請績優金融機構攔阻行員、員警出席市政會議及治安會報，由市長張善政親自頒發感謝狀，並感謝金融機構與警察局共同合作阻詐，落實關懷提問機制，成功攔阻民眾被害款項，減少民眾財產損失。

警方提醒，詐騙集團常透過假投資、虛擬通貨及基金等名義在網路社群主動搭訕民眾，吸引加入LINE投資群組，初期會先讓民眾小額獲利，再以資金越多獲利越多等話術，引誘民眾加入投資網站或下載APP，並投入大量資金，後續再以繳保證金等理由拒絕出金；只要聽到「保證獲利」、「穩賺不賠」、「加LINE投資」必定是詐騙，不要輕信來源不明投資管道或網路連結，牢記「不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳」原則，避免落入詐騙集團的陷阱上當受騙。

桃園市警局今特別邀請績優金融機構攔阻行員、員警出席市政會議及治安會報，由市長張善政親自頒發感謝狀。圖／桃園市警察局提供
桃園市警局今特別邀請績優金融機構攔阻行員、員警出席市政會議及治安會報，由市長張善政親自頒發感謝狀。圖／桃園市警察局提供
今年桃園市金融機構實施關懷提問，成功攔阻新台幣6億8909萬2509元詐騙。圖／桃園市警察局提供
今年桃園市金融機構實施關懷提問，成功攔阻新台幣6億8909萬2509元詐騙。圖／桃園市警察局提供

詐騙集團 警察 桃園

延伸閱讀

再不處理會變成瘤！張善政：力推中壢老城區煥然一新

桃園藍營立委登記 張善政致詞突然響起「愛拚才會贏」

張善政陪同桃園6名立委參選人登記 盼打造新格局

桃園青創博覽會 7縣市120組青創團隊展創意

相關新聞

台61上演絕命終結站…突出現巨石釀車禍 7旬重機騎士乘客噴飛

台61西濱快速公路北上36.3公里處近日發生一起恐怖車禍，一名25歲林姓小客車駕駛行駛到一半，驚見前方道路出現巨大石塊，...

BMW國道逼車急煞肇逃…5歲童噴飛亡 單親媽淚控：駕駛至今不認錯

辛姓女子今年2月開車載友人和一對兒女在國道一號彰化南下路段發生車禍，造成坐在前座的5歲兒子傷重身亡，辛女表示，是張姓男子...

國一北336K路竹段「濃煙密布」 樹林全面燃燒花1小時滅火

國道一號北向336公里（路竹路段）今天下午1時許發生雜草火警，現場濃煙頓時隨著風向密布整個國道，造成行車能見度不佳影響安...

影／婦三貼送小孩上學 疑書包掛車上勾到…騎士連人帶車摔喪命

新北市尤姓婦前天騎機車三貼送小孩上學，疑書包掛在機車上，勾到同向的蘇姓男子機車，導致蘇男連人帶車摔倒，送醫急救仍不治。蘇...

汐止慈善協會遭竊！成員赴警局拉白布條 要求秉公處理

新北市汐止區某慈善協會日前遭控募款超過1700萬仍持續募款，且未公開善款明細。17日該協會現任理事長報案協會失竊手機、平...

嘉南大圳排水線遭偷排廢汙水 環局調涵管分布圖追來源

台南市安南區台江流域社群志工今天上午巡守嘉南大圳排水線，發現海東橋以西排水口遭偷排乳白色的廢汙水，憂心此排水線遭汙染，環...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。