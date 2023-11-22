桃市警銀合作阻詐 今年「已攔6億8千萬」3關鍵字不被騙

詐騙案層出不窮，桃園市長張善政領軍桃園市警察局組成「桃園打詐隊」，以加強推廣防詐觀念，提升全民反詐意識。經統計，今年桃園市金融機構實施關懷提問，成功攔阻新台幣6億8909萬2509元詐騙，張善政今特地頒發感謝狀給金融機構攔阻行員、員警，共同合作阻詐有成。

桃園市警察局刑事警察大隊統計，今年1月至10月金融機構實施關懷提問成功攔阻詐騙案件共1176件，攔阻金額總計新台幣6億8909萬2509元，相比去年同期778件、3億4213萬4485元，攔阻件數增加398件、金額增加3億4695萬8024元。

依各金融機構成功攔阻件數除以設置在桃園市的分行數比例換算「攔阻量能」，其中績優金融機構前5名分別為國泰世華銀行、中國信託銀行、中華郵政股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司及台北富邦商業銀行股份有限公司。

桃園市警局今特別邀請績優金融機構攔阻行員、員警出席市政會議及治安會報，由市長張善政親自頒發感謝狀，並感謝金融機構與警察局共同合作阻詐，落實關懷提問機制，成功攔阻民眾被害款項，減少民眾財產損失。

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