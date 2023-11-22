嘉南大圳排水線遭偷排廢汙水 環局調涵管分布圖追來源

台南市安南區台江流域社群志工今天上午巡守嘉南大圳排水線，發現海東橋以西排水口遭偷排乳白色的廢汙水，憂心此排水線遭汙染，環保局表示，據報後前往稽查，尚未發現來源處，已採樣送驗，並調圖追查排放戶或工廠。

南市環保局表示，經查在國安路56巷與郡安路口有疑似白色混濁廢水，研判可能是車床用的水溶性廢切削液，現場已採樣廢水送檢驗室確認；另上游主要為住宅區，經巡查並無cnc相關工廠，後續也將再向水利局調涵管分布圖資以比對確認，追蹤附近是否有可疑住家。另也不排除是生活汙水中的油脂經乳化作用呈現的乳白色，或是水中硫酸鈣膠體，導致水體變乳白，將檢測後進一步確認。

台南社大台江分校執行長吳茂成表示，今天上午台將流域社群志工分別到九份子做水質監測，以及巡守嘉南大圳排水線，志工在巡守排水線時，在海東橋附近發現乳白色廢汙水，擔心汙染水質，拍照記錄後上傳台江流域河川守護平台，通報環保局。

同時間，安東庭園河川巡守隊長許榮欽也通報昨天在安順橋到安南橋段的嘉南大圳排水線發現乳白色廢汙水排放，台江流域志工社群憂心偷排會愈來愈多，建議市政府查明原因改善，讓嘉南大圳排水線水質愈來愈乾淨。