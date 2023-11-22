養禽人家搶收廚餘結怨 台南男偷仇家4雞下肚送辦

台南市黃姓男子不滿宮廟前廚餘遭同是養禽人家的鄭女搶收，9月下旬先偷了對方4隻雞下肚；11月中旬再連偷4隻雞鴨，卻被監視器拍到，警方昨天通知到案說明，依法送辦。

台南市警察局第三分局今天告訴中央社記者，安南區64歲黃男長年騎單車前往離家1公里多的宮廟前收廚餘，再帶回餵養雞鴨，9月卻發現廚餘被廟旁同是養禽人家的鄭女搶收，黃男向對方宣示廚餘所有權，鄭女不予理會。

黃男氣憤之餘，9月28日偷走鄭女家中4隻雞下肚，11月18日、19日連2天又偷走2雞2鴨，卻被鄭女新裝設監視器拍到身影，警方獲報調查通知黃男到案說明，黃男也坦承犯案，歸還1雞2鴨（另1雞偷回家後死亡），訊後依竊盜罪嫌送辦。