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高雄大媽不滿警官處理態度 亂投訴「男女關係混亂」下場慘

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄59歲黃姓女子不滿林姓警務正處理案件態度，多次向刑事局、行政院人事總處、高雄市警局陳情，誣指林男男女關係混亂，警方調查後，發現黃女指控均非事實，無端陷入桃色風波的林男不滿，對黃女提告誣告，檢方調查後，認定黃女指控均為子虛烏有，今依誣告罪嫌將她起訴。

林男年約40歲，曾任職高雄市區某分局派出所長，後來轉至內勤督察組擔任警務員，前年升任警務正後，現在警察局服務。

檢方調查，黃姓女子疑對林男處理陳情案件過程有所不滿，前年12月起多次向高雄市警局陳情，指控林男男女關係混亂，還稱林與特定對象同居，浸淫在男女肉體關係。

但警局調查後，發現黃女指控均非事實，黃女不滿，接著又捏造其他桃色醜聞，指控林男性取向特殊，與特定對象有不正常男女關係，陳情書多次寄到刑事局、行政院人事總處。

相關單位收到陳情後調查，同樣也發現黃女指控均非事實，遭黃女誣指陷入桃色風波的林男不滿，蒐集資料後對黃女提告誣告。但黃女辯稱警察有很多行政資源，抓到機會就會反撲，不能因為她四處陳情就被告。

檢方調查時，曾傳喚黃女口中的女方當事人，但女方直言根本不認識林男，另依據警方等單位調查結果，發現黃女指控均為子虛烏有，林男並無黃女指控情事。檢方綜合事證，認定黃女11次陳情均為誣告，今偵結將她起訴。

高雄市警察局示意圖。圖／報系資料照
高雄市警察局示意圖。圖／報系資料照

高雄市 提告 警察 醜聞

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