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影／假遠親說匯300萬借她繳房貸 她見收據心喜急要給8萬手續費

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

柯姓女子今年年中透過IG接到一名自稱遠房親戚的男子來訊，雙方互加LINE好友，這個月中柯女以還有300萬房貸要繳，開玩笑說了一句「我缺錢不然你借我啊？」沒想到對方竟傳來300萬匯款收據給她，但要柯女先匯美金2500元手續費才能領取，柯女相信準備匯款，所幸郵局人員與警及時攔阻沒有被騙。

據了解，從事護理工作的柯姓女子（56歲）今年年中透過IG接到一名男子傳訊，她與對方互加LINE好友後開始聊天，沒想到對方自稱「崇月」是她遠房親戚，還以他在美國從事房地產工作為謊，讓柯女卸下心房。

詐團成員放長線釣大魚，每天照三餐噓寒問暖柯女，博得柯女信任。這個月16日柯女以自己還有300萬房貸未還，向詐團成員訴苦，柯女開玩笑說了一句「我缺錢不然你借我啊？」對方竟爽快答應，還傳了一張300萬匯款收據給她，但囑咐柯女要領出這筆錢，得先匯出美金2500元（台幣8萬元）手續費才行。

柯女喜出望外，沒先去查看帳戶有無匯進300萬，而是直接跑到新北市鶯歌區中正一路一間郵局準備匯「手續費」，行員詢問用途，柯女回說，親友匯了300萬元給她，要領錢必須先匯2500美元手續費。郵局人員先詢問柯女匯款帳戶名稱「瑪妮」是不是她親戚，柯女卻回說不認識，這讓行員覺得有異，立即連繫派出所派員前來協處。

三峽警分局鶯歌分駐所警員藍柏盛獲報趕抵，檢視兩人LINE對話紀錄，一看就斷定這是詐騙伎倆，但柯女仍舊相信是真的，最後員警以實際案例勸說，她才相信遇到詐騙，當場取消匯款免被詐騙。

三峽警分局長許城銘呼籲，臉書IG要求交友的訊息千萬要過濾，詐騙集團大都利用「亂槍打鳥」方式引誘被害人上鉤，絕對不要把自己身分證、健保卡及金融帳戶，隨意拍照、出借給對方匯款，有疑慮可撥打165反詐騙專線查詢，以免受騙。

柯姓女子誤信詐團有匯借她300萬，所幸郵局臨櫃與警及時攔阻，免被詐騙8萬台幣。記者曾伯愷／翻攝
柯姓女子誤信詐團有匯借她300萬，所幸郵局臨櫃與警及時攔阻，免被詐騙8萬台幣。記者曾伯愷／翻攝
柯姓女子誤信詐團有匯借她300萬，所幸郵局臨櫃與警及時攔阻，免被詐騙8萬台幣。記者曾伯愷／翻攝
柯姓女子誤信詐團有匯借她300萬，所幸郵局臨櫃與警及時攔阻，免被詐騙8萬台幣。記者曾伯愷／翻攝
柯姓女子誤信詐團有匯借她300萬，所幸郵局臨櫃與警及時攔阻，免被詐騙8萬台幣。記者曾伯愷／翻攝
柯姓女子誤信詐團有匯借她300萬，所幸郵局臨櫃與警及時攔阻，免被詐騙8萬台幣。記者曾伯愷／翻攝
柯姓女子誤信詐團有匯借她300萬，所幸郵局臨櫃與警及時攔阻，免被詐騙8萬台幣。記者曾伯愷／翻攝
柯姓女子誤信詐團有匯借她300萬，所幸郵局臨櫃與警及時攔阻，免被詐騙8萬台幣。記者曾伯愷／翻攝

詐騙集團 親戚 LINE

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