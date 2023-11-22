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中興巴士中和擦撞機車 女騎士命危送醫搶救中
一輛中興巴士公車今天上午11時許行經新北市中和區中和路與一輛機車發生擦撞，機車女騎士命危送醫搶救中。至於車禍發生原因及相關肇事責任歸屬，現由警方調查釐清中。
新北市消防局今天上午11時8分獲報，中和區中和路近宜安路口，發生公車與機車車禍意外，救護人員到場發現60多歲機車女騎士，疑因頭部有外傷，當場昏迷無呼吸及心跳，傷勢十分嚴重，緊急送往雙和醫院急救中，情觀並不樂觀。
轄區中和警方獲報也派員到場處理，由於車禍事故現場占據同向雙線車道力一度造成後方車流嚴重回堵，員警立即實施交通管制，並由交通分隊員警到場，公車駕駛酒測為零，確實車禍發生原因及相關肇事責任歸屬，現由警方調查釐清中。
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