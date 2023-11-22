網傳新竹白髮「恐怖阿婆」碎嘴還推人 警：已主動追查

新竹近日出現一名白髮婦人不但動手推人，害人差點跌倒外，還會不斷大聲罵人，有網友受害後將過程PO上網，提醒大家小心，不少當地人馬上認出這名白髮婦人，稱對方是「恐怖阿婆」，呼籲大家看到要閃遠點。對此，警方指出，經警方主動追查，也已掌握該婦女身分，疑有情緒不佳狀況，已聯繫家屬約制關懷，另也通知衛生局前往追蹤關懷。

警方指出，因po文網友尚未報案尚無法釐清案情，已主動追查。另呼籲民眾出門在外，務必提高警覺，隨時留意身旁陌生人，如有發現可疑或疑似有情緒不佳有攻擊行為請立即報案。

有女網友在臉書「新竹大小事」PO文，指21日早上從北門街要右轉世界街時，突然從後面被用力推了一把，口中還念念有詞，轉頭一看是個不認識的婦人，女網友表明要報警，對方卻吼「別以為妳拿菜刀我就怕」，還尾隨其後，事後聽丈夫說，才知清晨6點多就在火車站遇到同一個阿婆，明顯是從火車站走到北門街的，且對方精神狀況看起來相當異常，還有攻擊行為，呼籲大家務必小心。

這則PO文引發網友熱議，不少網友留言「三不五時就遇到，在中正路上狂罵路人」、「以前她會進武昌郵局對著空氣亂罵，最近一次看到她，也是在世界街附近」、「大概50多歲，瘦瘦高高然後一邊走路一邊會碎碎念亂罵人的、通常穿牛仔褲」、「我也碰過，要閃遠點」、「白頭髮戴眼鏡，一個嘴巴罵不停，有時候還會指著你罵。」