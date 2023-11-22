彰化娃娃車禍5歲童被拋飛 出現創傷後異常靜默

彰化竹塘鄉立幼兒園的一輛娃娃車，昨天下課載送幼童返家時遭一輛轎車從後方強力推撞，車頭往前墜入排水溝，娃娃車內11幼童及駕駛都受傷，其中2名女童傷勢較重，經一夜治療今早已脫離險境，但5歲女童出現創傷後靜默的異常狀況，醫師擔心 「創傷留在心裡。」

彰化基督教醫院外科部副主任醫師張尚文指出，2名幼童分別為5歲及2歲，都有顱骨骨折，由二基轉送至彰基加護病房及手術室，經過一個晚上的治療後，生命徵象及昏迷指數都穩定，但都還有頭暈、想吐及啫睡等情況，腦部的狀況還須持續觀察，目前沒有緊急手術的必要。

但5歲女童疑因在事故現場被抛飛，顏嚴重撕裂傷，有兩道深可見骨及長度約4至5公分的撕裂傷，張尚文表示，2歲小女童被送到急診時，在媽媽懷裡一直哭鬧，5歲小女童較讓人擔心，因從事發當下一直到急診，甚至到今天早上都沒有哭，就怕肉體的傷好了，心裡創傷一直都在。

張尚文說，女童的異常狀況很可能情緒上面沒有得到適當釋放，這種重大事故後不合理的創傷後靜默反應狀況，必須持續觀察，將配合身心科專家及社工師做後續的治療。

彰化縣長王惠美今早指派副縣長林田富先後前往彰化基督教醫院及二林基督教醫院，慰問受傷孩童，林田富表示，目前在彰化基督教醫院還有2位小朋友在加護病房裡，1位狀況比較穩定，早上還看到在畫圖，另1位還持續照顧看護當中，希望很快好轉。

縣府教育處表示，會持續行文幼兒園，確實執行幼兒交通安全教育，並加強稽核各項交通安全措施，以確保幼兒交通安全。