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見準岳父開心出門面交...未來女婿報警逮女車手 保20萬積蓄

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市汐止區53歲曹姓男子日前加入LINE投資群組並匯了10萬元投資，還不時與女兒的鍾姓男友(29歲)分享投資資訊。鍾男日前至女友家作客時發現曹男手機跳出面交訊息，曹男隨後帶著20萬表示要出門面交，鍾男驚覺有詐報警。汐止警方獲報前往埋伏，當場逮捕前來取款的鄭姓女車手，詢後依詐欺、洗錢罪嫌送辦。

據了解，29歲鍾姓男子15日下午至汐止區曹姓女友住處，發現桌面上曹女父親手機跳出面交訊息，隨後曹父即帶著20萬元表示要出門面交投資。鍾男想起之前曹父常常與他分享股票投資訊息，並透露加入1個LINE群組且分2次各匯款5萬元投資。鍾男懷疑曹男可能遇到詐騙立即撥打165求證，隨後直接前往汐止分局橫科派出所報案。

汐止警方獲報後立即前往面交地點埋伏，並請鍾男與曹男保持聯繫確認動態。不久後埋伏警員見到1名27歲鄭姓女車手出現，警方趁曹男與鄭姓女車手面交款項時一擁而上將鄭女逮捕。曹男此時還半信半疑不知發生何事，直到警方質問車手鄭女並說明後，曹男才知自己遭詐騙，所幸女兒男有機警，讓他幸運保住20萬元積蓄。

警方在鄭女身上起出手機1支、投資公司工作證1張、現儲憑證收據1張、大小章各一枚、曹男險些遭騙的現金20萬元及現金1萬3千元，訊後依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方見鄭姓女車手(右)出現面交後上前逮人。記者黃子騰／翻攝
警方見鄭姓女車手(右)出現面交後上前逮人。記者黃子騰／翻攝
警方查扣偽造的現儲憑證收據。記者黃子騰／翻攝
警方查扣偽造的現儲憑證收據。記者黃子騰／翻攝
警方在鄭姓女車手身上查扣現金、服務證即大小章等證物。記者黃子騰／翻攝
警方在鄭姓女車手身上查扣現金、服務證即大小章等證物。記者黃子騰／翻攝

車手 詐騙 詐欺

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