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國1湖口段凌晨2大車追撞 車頭幾乎壓扁、1駕駛流血受傷

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

國道1號北向83.8公里新竹湖口段，今天凌晨0時許發生2大車追撞事故。27歲林姓男子駕駛營業全聯結車行駛外側車道，疑因未注意前方動態，撞上前方38歲伍姓男子的營業半聯結車，因撞擊力道猛烈，林男車輛車頭當場全毀，幾乎壓扁，所幸林男僅左手受傷流血、意識清楚，至於肇事原因，警方正在釐清中。

國道警方指出，國道1號北向83.8公里新竹湖口段，今天0點28分發生2輛聯結車追撞事故，其中林姓男子因左手撕裂傷，已送至東元醫院診治，林男、伍男2人酒測值均為0，至於肇事原因仍待釐清中。

警方呼籲，駕車時精神不濟打瞌睡或分心，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。呼籲駕駛人「安全距離保持好，養足精神上國道」，疲勞時下交流道或至服務區休息，避免事故發生。

聯結車因撞擊力道猛烈分離。圖／警方提供
聯結車因撞擊力道猛烈分離。圖／警方提供
林男駕駛的營業全聯結車，車頭全毀，幾乎壓扁不見。圖／警方提供
林男駕駛的營業全聯結車，車頭全毀，幾乎壓扁不見。圖／警方提供
林男駕駛營業全聯結車行駛外側車道，疑因未注意前方動態，撞上前方伍姓男子的營業半聯結車，車輛車頭當場全毀。圖／警方提供
林男駕駛營業全聯結車行駛外側車道，疑因未注意前方動態，撞上前方伍姓男子的營業半聯結車，車輛車頭當場全毀。圖／警方提供

國道 新竹 車禍

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