消防特考班爆集體包庇舞弊 消防署將3名學員退訓

竹山消防訓練中心爆出111年度消防特考班學員集體舞弊，案經監考隊職官回溯錄影檔稽核，發現部分學員成績登錄不實，消防署聞報後大為震驚，上午強調絕不寬縱舞弊行為，將3名學員予以退訓處分。

消防署表示，全案經調查後指出，此一集體舞弊案是受訓學員於第2階段消防體適能測驗時，其中3000公尺跑走項目，執行方式由2班學員兩兩互計跑走圈數及登錄成績，經一一核對後，發現有12位學員不實登錄成績差異甚大，隨即依據「公務人員特種考試一般警察人員考試四等考試消防警察人員類別錄取人員教育訓練獎懲規定」提報特考班考評會議進行議處。

消防署指出，獲舉報後經監考隊職官回溯錄影檔稽核時，發現部分學員成績登錄不實，經特考班考評會議審酌相關人員實際涉案情節及行為後態度後，除其中1員業已中途自請辦理離訓外，其中7員因不實紀錄成績或隱匿事實、知情不報致影響測驗結果及格與否者，予以記過處分2次；餘4員因不實紀錄成績雖未影響測驗及格與否，但行跡不檢、態度輕忽及欠缺嚴謹，予以記過處分1次。

消訓中心並重新對學員併同補測學員於11月20日辦理重新測驗，包括實際成績及格者及成績不及格者補測，並由學生隊部依會議決議發布獎懲令，將體技能測驗成績不及格的3人，予以退訓，以確保特考班學員各項體技能都能符合初任消防人員的嚴格標準；並強調未來將請購電子記時器以避免人工記時誤差。

【中央社／南投縣22日電】

位於南投縣竹山鎮的內政部消防署訓練中心發生學員測驗3000公尺跑步時成績「記錄不實」情形，特一班、特二班有12名學員擔心無法通過男性14分30秒、女性16分30秒及格標準而互相掩護填入不實秒數，有學員察覺異狀向上反映，消訓中心調查發現共12名學員涉案。

消訓中心主任梁國偉今天接受中央社記者訪問表示，實施3000公尺跑步測驗時由特一班、特二班學員互相1對1記錄成績，這次是學員「記錄不實」，由於測驗時有錄影，中心回溯調查共12人涉入，依情節分別給予記過1次至2次不等行政處分，這12人也要重新測驗。

對於為何僅記過1次至2次，梁國偉說，學員不是作弊，而是記錄不實，由於涉入學員狀況都不同，因此依據特考班相關獎勵懲處規定給予記過1次至2次處分，而體能測驗規定是未通過者有1次補測機會，不是1次體測未過就退訓；退訓標準是懲處累計滿1大過。

梁國偉指出，涉案12名學員已有1人主動退訓，其餘11人於20日重測通過，依規定可分發，但這次涉入「記錄不實」學員還是會受記過處分；涉案學員接受調查時對於成績記錄不實都「很後悔做這件事」，這11人重測都通過，當時疑太擔心不能通過測驗而記錄不實。

消訓中心基地面積約109公頃，是世界第3大、亞洲規模最大的專業消防及防災救災實體訓練基地，建置各類模擬大樓火災、水上水下及激流救生、仿船舶救助、仿航空器救助、仿土石流、倒塌建築物震災搶救、公路及隧道事故搶救、搜救犬訓練、石化災害搶救等訓練場地，以培訓在職消防人員、義消、消防特考通過人員及民間人員災害搶救、緊急救護等訓練。