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影／「維卡幣」詐騙案台中現蹤？警成立專案小組偵辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市郭姓男子投訴媒體，其胞姊在數年前投資「維卡幣」損失40萬元，上月間該跨境電商平台又在台中烏日一家酒店舉辦說明會，邀請投資人參加「黃金投資項目」，疑欲進行二次詐騙；台中市刑大表示，截至今天為止，沒有接獲民眾有關「維卡幣」的詐騙案件，目前已成立專案小組，呼籲被害人勇於出面報案。

台中市郭姓男子投訴周刊，爆料其胞姊在2014年間疑陷入「維卡幣」的詐騙案，當時胞姊上線告知，購買一單位的維卡幣，即可獲得黃金及下限投資的經銷權，但套牢迄今。

郭男投訴，該跨境電商平台，在今年10月7日又在台中烏日臻愛花園酒店，辦理說明會，業者以多花1萬元，即可用維卡幣，兌換黃金、豪車、土地為由，疑向投資人進行二次詐騙，據傳當日該電商平台營業額破千萬，但當日投資人僅拿到兌換券、保養品、按摩槍等低價產品。

台中市刑大表示，此案未接獲被害人報案，而報載所述的情節，是被害人家屬向媒體爆料，據親友描述，被害人損失約40萬元，不過「維卡幣」已在2018年，經國際刑警組織宣告，相關發行商、創始人涉及詐騙案件，遭美國聯邦調查局（FBI）宣告經濟詐騙通緝犯。

台中市刑大調查，此次媒體報導的電商說明會，以電商名義宣傳，並在餐會時，以口頭、個人私訊等方式，將「維卡幣」等類似「虛擬貨幣、代幣」可換取黃金兌換券、商店點數等說法，遊說誘騙被害人投資。

台中市刑大獲報後，清查165、110報案系統，截至今天為止，尚未接獲其他民眾遭以「維卡幣名義進行二次詐騙」的報案，目前已成立專案小組，全面清查被害人，呼籲民眾如有遭詐騙情事，請速向警察機關報案，以確保自身權益。

台中市郭姓男子爆料，跨境電商平台今年10月間，在台中烏日辦理說明會，疑利用「維卡幣」詐騙，有人花錢領到黃金兌換券。圖／讀者提供
台中市郭姓男子爆料，跨境電商平台今年10月間，在台中烏日辦理說明會，疑利用「維卡幣」詐騙，有人花錢領到黃金兌換券。圖／讀者提供
台中市郭姓男子爆料，跨境電商平台今年10月間，在台中烏日辦理說明會，疑利用「維卡幣」詐騙，現場有800多人參與。圖／讀者提供
台中市郭姓男子爆料，跨境電商平台今年10月間，在台中烏日辦理說明會，疑利用「維卡幣」詐騙，現場有800多人參與。圖／讀者提供
台中市郭姓男子爆料，跨境電商平台今年10月間，在台中烏日辦理說明會，疑利用「維卡幣」詐騙，現場有800多人參與。圖／讀者提供
台中市郭姓男子爆料，跨境電商平台今年10月間，在台中烏日辦理說明會，疑利用「維卡幣」詐騙，現場有800多人參與。圖／讀者提供
台中市郭姓男子爆料，跨境電商平台今年10月間，在台中烏日辦理說明會，疑利用「維卡幣」詐騙，現場有800多人參與。圖／讀者提供
台中市郭姓男子爆料，跨境電商平台今年10月間，在台中烏日辦理說明會，疑利用「維卡幣」詐騙，現場有800多人參與。圖／讀者提供

詐騙 台中市 電商 虛擬貨幣

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