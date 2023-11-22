外國帥軍醫稱要來台見她討2萬 65歲老婦「暈船」險上當

65歲的張姓老婦在網路「暈船」，稱是誤信對方是外籍軍醫，對方稱要來台和她見面，要她匯款幫忙趕辦離營手續，令張婦信以為真，直到匯款時遇見員警，員警才點破，她遇上網路愛情騙子。

警方表示，11月20日中午張姓婦人到高雄市鳳山區三民路郵局，要匯款2萬元到陌生帳戶，郵局人員問出她並不認識收款人，才通報鳳山警分局鳳崗派出所員警到場。

鳳崗所長孫英哲詳問張婦，得悉張婦在臉書見貼圖人頭照是名外籍男子，對方自稱是在國外軍隊擔任軍醫的外籍男子，2人在網路上以中文打字聊天好一段日子，對方稱要來台見她，要趕辦「緊急離營」，須先付「押金」2萬元到他長官帳戶作為擔保，後續仍得支付其他相關費用，張婦一時迷昏了頭，便要匯款到對方提供的台灣帳戶。

孫英哲一看張婦手機上的雙方對話，直勸張婦，「沒有醫生、沒有長官，只有警察才是真的！」對方都是詐騙集團的一些年輕人在電腦前打字而已。張婦恍然大悟，害羞直說「不好意思」知道一切都是騙局，才打消匯款念頭。