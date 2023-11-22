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2男半夜窩超商各據一桌睡覺 雄警一查都是通緝犯

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

2名男子半夜窩在超商睡覺，身上發出異味，令超商店員覺得可疑，報警到場，警方一查，竟然2人都是通緝犯，其中1人是逾期居留的越南人，將2人一併移送法辦。

據了解，徐姓男子（55歲）和越南籍的黎姓男子（21歲）互不認識，11月20日凌晨都窩在高雄市前金區某超商，在用餐區各占1桌睡覺，2人似乎多日未洗澡，身上都發出異味，超商店員便報警前去關心。

高雄市警新興分局前金分駐所員警到場，查證2人身分，發現徐姓男子涉毀損案，11月8日由高雄地檢署發布通緝，因為居無定所，在近日天氣變冷才窩在超商過夜。

坐在徐男後面的黎姓男子，趴在桌上睡沉，員警叫醒他查證件，但他似乎無法以中文明確溝通。警方問出他是越南人，又無法拿出證件，便將他帶往移民署高雄專勤隊，查出他逾期居留260天，並因涉竊盜案，於6月5日經橋頭地檢署發布通緝。

徐姓男子（右下）和黎姓男子（中）半夜窩超商各占一桌，警方一查，都是通緝犯。記者林保光／翻攝
徐姓男子（右下）和黎姓男子（中）半夜窩超商各占一桌，警方一查，都是通緝犯。記者林保光／翻攝

超商 通緝 高雄市

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