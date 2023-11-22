東北季風起 魚兒靠岸覓食成磯釣好時機...但水域安全要注意

吹起東北季風後，海藻、青苔等流入海中，會吸引魚種靠岸覓食，成為釣客眼中的好時機，但這樣的天氣也會增加磯釣風險。新北市消防局第6大隊為期一周的水域救援訓練將在今天結束，希望提升消防人員救生及船艇操作技能，在緊急時刻救人一命，並確保執勤安全。

消防第6消防大隊表示，東北角海域處於兩大洋流交會處，漁業資源豐富且多樣，不同季節產出不同新鮮美味漁產。東北角海岸線屬於傳統礁岩地形，入秋吹起東北季風後，脫落的海藻、海髮絲及青苔碎屑流入海中，吸引各式魚種靠近岸際覓食，吸引更多釣客前去磯釣。

消防局第6大隊16日起在轄區內的石門漁港、金山磺港漁港、萬里漁港、瑞芳中油漁港、貢寮福隆漁港進行救援訓練。東北季風盛行期間，也會加強北海岸、東北角防溺巡邏及勸導措施。

演練項目有水中攝影機操作、水中推進器運用、活餌救援練習、魚雷浮標救援練習、橡皮艇組裝船外機操作方式與故障排除、橡皮艇下船方式、器材車吊掛各式船艇水車下船方式、船艇OTZ形操作練習，船艇離靠岸練習、船艇緊急避障練習、船艇左右側人員落水操作練習、船艇頂流頂浪練習、翻船自救練習、船艇進出港練習、船艇外海駕駛訓練及水上摩托車操作練習等，提升消防同仁救生及船艇操作技能。

消防局第6大隊長羅億田呼籲釣客到海岸磯釣時，要正確穿著防滑鞋和救生衣，如果不小心遇險才能提高獲救率。磯釣前必須注意天氣，磯釣期間也應時常留意眼前和四周的海面狀況，慎防天氣突然變化。從事磯釣活動應結伴同行，在釣場可以彼此照應，遇到危險時才能自救或互相救援。