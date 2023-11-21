「羊肉分局」交警具名臉書投訴遭霸凌 他霸氣留言回應

高雄岡山警分局賴姓交通分隊員投訴媒體，從警10年遇上職場霸凌，疑因他多次開大車罰單，甚至開到長官警友會好友紅單，因此被記申誡2次，並從交通分隊調至派出所；對此，岡山分局回應，賴警是因專業性不佳而調任，賴晚間氣得在臉書靠北police具名指控分局抹黑，直接點名槓上該分局長，對方也火速留言，百分之百捍衛團隊決心。

「記嘉獎部分，我應該是岡山居冠!」賴警表示，今年舉發交通違規罰單粗估2000至3000張，但卻有主管私下告知他，開紅單開到「老闆（分局長）」的朋友，暗示撤單手下留情，由於他堅持秉公處理，賴警質疑因此被分局以「罰單申訴執法爭議」記申誡2次，甚至近日將從交通分隊被調任至派出所值勤，讓他感受被「冷凍」直言是警界的職場霸凌。

對此，岡山分局提出三點回應，其一，賴警從年初至本月19日，遭民眾申訴30件，指控他交警執法專業度不足，因此，分局才會報請賴警所屬交通大隊予以調整職務。

其二，賴警製單遭民眾申訴30件中，有3件民眾申訴成功，經岡山分局查證，賴警「勉強」執法失當，因此，協助民眾撤單，且賴警製單錯誤率甚高，如法條引用錯誤、誤植車號、行為人姓名，使民眾提出申訴、更正，造成權益受損。

其三，依據警察機關舉發及處理違反道路交通管理事件考核獎懲規定第五點規定，賴警曾於執勤時態度不佳及藉故刁難或濫開舉發單，經查證屬實，因此，記申誡2次處分。

對此，賴警向記者表示，他平均一個月開單20件，就接到主管關切20次，賴直言，岡山地區工廠林立，大貨車違規件數較多，相對交通處分也重，有些罰款2至6萬，儼然使他成為大貨車業者眼中釘，而警友會中多為貨車業者，因此讓他被主管關注。

賴警晚間在臉書「靠北police」粉專上具名投訴，他指出一名不做事員警一個月開10張罰單，被申訴1張，被申訴比率為10%。而他今年舉發紅單粗估2千至3千張，被申訴30張，申訴成功3張，被申訴率是1%，申訴成功率不到0.2%，怒指分局指控他「交通警察執法專業不足」，這不是抹黑什麼是抹黑？

「是不是應該發一篇不自殺聲明？」賴警不滿被分局抹黑，他表示在大太陽底下執勤，有時候被太陽曬昏了姓名寫錯、車牌號碼寫錯、引用法條有誤在所難免，畢竟舉發幾千件違規，發生30件舉發誤植，應非大錯。