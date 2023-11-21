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8旬翁墜景美溪 他對岸「目睹墜河」報警已來不及
81歲王姓男子今天下午3點多，不明原因從景美橋河堤邊墜落景美溪，有民眾在河岸的另一端目睹墜河經過，立刻報警。警、消今天下午獲報，派員搜尋，約半小時找到墜河男子，已經明顯死亡未送醫。
警方查出死者身分，事後聯繫家屬，初步勘驗沒有明顯外傷，依規定報請檢察官相驗釐清死因。
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