苗栗竹南曳引車突衝對向擦撞民宅 現場7輛汽機車遭波及

苗栗縣竹南鎮真如路上午發生一起曳引車自撞事故，肇事曳引車不明原突偏離車道，直接衝到對向，擦撞路邊民宅並波及停靠路邊的7輛汽機車；警方從監視器畫面還原過程發現，還好當時對向一名機車騎士見狀急往中線車道閃避，才未被迎面撞上，確切肇事原因仍待釐清。

警方指出，今天上午10點左右接獲報案後，員警趕緊到場處理，發現事故地點位在真如路與獅山街口，62歲曳引車蘇姓駕駛，車輛載運空貨櫃剛離開公司準備去載料，沿真如路由西向東行駛接近獅山街時，不明原因跨越至對向車道，擦撞路口民宅。

蘇男膝蓋輕微擦挫傷送往醫院就醫，經檢測並無酒駕情事，現場波及路旁6輛機車及1輛轎車，曳引車車頭也明顯毀損，並造成民宅鐵捲門及牆面等處損壞，損失金額待估計中，後續肇事責任尚待釐清。

竹南警分局提醒駕駛人，行駛至路口時應注意減速慢行，並隨時掌握自身身體狀況，以保持良好的行車環境，保護你我行車安全。