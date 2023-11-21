彰化娃娃車車禍11童傷…2女童顱骨骨折送加護病房 無生命危險

彰化縣竹塘鄉立托兒所一輛娃娃車今放學，載送11名幼童返家，途經自強路口被一輛轎車攔腰撞上，造成4名大人、11名兒童，其中兩童傷勢較重送轉送彰基治療，都有顱骨骨折須在加護病房觀察，幸好沒有生命危險。

彰基醫學中心外科部副主任張尙文醫師表示，竹塘鄉發生重大車禍，其中13人送到二林基督教醫院，二林基督教醫院立即啟動大量傷患的處置，另外二人送雲林基督教醫院。

彰基總院啟動外傷綠色隧道，將加護病房以及手術室立即做好準備，待患者送到院之後立即處置。

彰基總院收置兩幼童，一位是兩歲的女童有顱骨骨折，另外一位是五歲的女童有顱骨骨折合併顏面撕裂傷，目前兩位初步判定生命徵象穩定沒有立即手術的需求，但是需要待在加護病房密切觀察24小時到48小時，臉部撕裂傷的部分，將請整形外科做最適當的評估。