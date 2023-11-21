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改管車噪音轟炸泰山18甲一年 網批：為何不裝噪音取締照相

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

網友在臉書社群發文，新北市泰山18甲地區被改管噪音車吵了一年，卻只能年年透過臉書抱怨，文末還附上一年前貼文連結自嘲「自己難配合」。對此，林口警方表示，針對噪音車警方只能通報環保局認定裁罰，目前泰林地區已有路段裝設聲音照相科技執法設備，將不定時配合環保局執行聯合稽查，取締噪音車輛。

據了解，有網友透過臉書社群發文指稱，新北市泰山18地區一年前很多屁孩騎著排氣管破洞車來回穿梭騎到半夜，沒想到貼文快屆滿一年，他覺得沒改善還被吵了一年，只能年年在這（臉書社群）抱怨，文末還附上一年前貼文連結，自嘲自己難配合。

貼文一出引起網友議論，有網友附和說「住18甲的人都受不了啊！」有網友則點名地方民代「大選快到了，找什麼顏色的議員都可以」有網友質問「應該在18甲內裝設噪音照相，不知道為何就不裝」還有網友替警方抱屈「噪音是環保管的警察管不了」、「追屁孩，屁孩摔倒了又會怪警察，然後要警察賠錢……」等話。

據悉，交通部近日預告《道路交通安全規則》第23條、第24條、第39條之1修正草案。2025年1月1日起將機車排氣管設備列為檢驗項目，民眾若更換非原型式排氣管，應使用經環境部噪音管制認證，且能對應該機車型式排氣管，使用未經認證排氣管最重可吊銷牌照，違者上路可罰900至1800元罰鍰，預計2025年元旦上路。

對此，林口警分局說明，針對改裝排氣管噪音目前道路交通管理處罰條例尚無直接罰則，需經由攔查後開立通報單，再報請環保局認定裁罰。統計從今年1月1日至10月31日為止，轄內攔查通報噪音車輛共計1691件，目前環保局已在新北市林口區文化二路一段裝設「聲音照相科技執法設備（環保局未公布設置數量）」進行取締。

林口警方會針對噪音車擾民路段，持續以巡邏、路檢攔查方式協助通報，並開立通報單請環保局認定裁罰。同時，會不定時配合環保局執行環警聯合稽查取締噪音車輛，還給民眾安寧環境。

林口警方表示，統計今年1月1日至10月31日為止，轄內攔查通報噪音車輛共計1691件，目前轄內部分路段已裝設「聲音照相科技執法設備」進行取締。記者曾伯愷／翻攝
林口警方表示，統計今年1月1日至10月31日為止，轄內攔查通報噪音車輛共計1691件，目前轄內部分路段已裝設「聲音照相科技執法設備」進行取締。記者曾伯愷／翻攝
林口警方表示，統計今年1月1日至10月31日為止，轄內攔查通報噪音車輛共計1691件，目前轄內部分路段已裝設「聲音照相科技執法設備」進行取締。記者曾伯愷／翻攝
林口警方表示，統計今年1月1日至10月31日為止，轄內攔查通報噪音車輛共計1691件，目前轄內部分路段已裝設「聲音照相科技執法設備」進行取締。記者曾伯愷／翻攝
有網友在臉書社群發，泰山十八甲被改裝車轟炸一年都未見改善，引起網友熱議。圖／臉書《ㄨㄚ是泰山人》
有網友在臉書社群發，泰山十八甲被改裝車轟炸一年都未見改善，引起網友熱議。圖／臉書《ㄨㄚ是泰山人》
有網友在臉書社群發，泰山十八甲被改裝車轟炸一年都未見改善，引起網友熱議。圖／臉書《ㄨㄚ是泰山人》
有網友在臉書社群發，泰山十八甲被改裝車轟炸一年都未見改善，引起網友熱議。圖／臉書《ㄨㄚ是泰山人》

噪音 林口 科技執法

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