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開車逕自左轉…對向騎士閃避不及撞上 女駕駛竟只顧「讓孩子下車」

中央社／ 新北21日電

新北新莊昨天發生一起車禍，36歲曾姓女子開車先切往外側車道再拉回逕自向左轉，疑造成對向女騎士來不及閃避撞上受傷倒地，經送醫治療，傷勢無大礙。肇事責任由警方調查釐清。

新北市新莊警分局今天以訊息說明，這起車禍發生在20日清晨6時許，根據警方調閱監視畫面，曾女開休旅車沿中平路前行，不知何故，先切往外側車道後又急拉回，逕自向左轉。

對向車道的46歲謝姓女子騎機車經過，疑來不及閃避造成兩車擦撞。謝女受傷倒地，曾女未立即下車查看謝女傷勢，一陣子後下車卻先開後座車門讓小朋友下車。

警方表示，謝女四肢擦挫傷，意識清楚送醫院治療，傷勢無礙，雙方駕駛酒測值均為0。至於肇事責任仍待警方進一步調查釐清。

車道 車禍 休旅車 新北

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