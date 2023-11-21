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員工深夜被狠甩巴掌、大聲辱罵 北市火鍋店爆職場霸凌…警：已派員了解

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市松山區敦化北路一家火鍋店傳出職場霸凌事件，民眾目擊火鍋店員深夜在巷弄內遭人賞巴掌，錄影貼網後，台北市勞檢處今早上門稽查該店，轄區松山警分局也證實，尚未接獲相關報案，仍依影片內容主動派員了解中，若有不法定將究辦。

民眾在網路上貼出錄影片段，畫面顯示該火鍋店員深夜在巷弄內遭賞巴掌，聲響傳遍巷子，該名民眾並指出，業者8月20日半夜辱罵員工、9月6日半夜又辱罵員工，11月18日終於錄到對員工動手辱罵的過程，質疑是發生職場霸凌。

台北市勞動局勞動檢查處今早前往該火鍋店稽查，稱未接獲相關檢舉，但派員檢查後發現雇主確實沒有預防勞工暴力預防措施，已違反職業安全衛生法，目前對業者限期1個月改善，若未改善將開罰。

轄區松山分局警方表示，針對店家有員工遭受霸凌事件，至今未接獲相關報案，仍已派員針對網路影片內容主動介入了解，如有當事人報案，警方定將依規定受理；同時呼籲，民眾在職場上應理性溝通，切勿有霸凌行為，警方對於違法暴力情事定將究辦。

轄區松山分局警方表示，針對店家有員工遭受霸凌事件，至今未接獲相關報案，仍已派員針對網路影片內容主動介入了解。記者李隆揆／攝影
轄區松山分局警方表示，針對店家有員工遭受霸凌事件，至今未接獲相關報案，仍已派員針對網路影片內容主動介入了解。記者李隆揆／攝影

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