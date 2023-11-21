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5歲童飛出車外「腦震盪」…彰化娃娃車被攔腰撞進農田 全車13人受傷

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣竹塘鄉立托兒所一輛娃娃車今天放學，載送11名幼童返家，途經自強路口被一輛轎車攔腰撞上，全車師生13人都受傷，其中1名5歲女童被拋出車外，到二林基督教醫院初步診斷腦震盪，轉送彰化基督教醫院急救，其餘12名師生擦挫輕傷。

據了解，竹塘鄉托娃娃車下午4點多載11名幼童返家，被一輛轎車攔腰擦撞，車頭衝向路邊農田，車上師生都往車頭摔成一團，有1名5歲女童被撞得拋出車外。消防局派出兩輛消防車、6輛救護車和14名消防人員趕到，把娃娃車上11名幼童和保育老師（54歲）、娃娃車駕駛員（48歲）送往二基急救，其中被拋出車外的女童頭部受創，有腦震盪，轉送彰基救治，另外12名師生都是挫擦傷，稍晚1名幼童已被家長接回家。

和娃娃車擦撞的轎車，1名駕駛與副駕駛座乘客都被送往雲林縣的醫院處理傷勢，初步了解，受傷情形較輕。

彰化縣政府教育處表示，隨車老師和4名幼童有明顯傷勢，7名幼童輕傷，教育處已通報校安並持續追蹤。

彰化縣竹塘鄉托娃娃車被轎車撞進田裡。圖／民眾提供
彰化縣竹塘鄉托娃娃車被轎車撞進田裡。圖／民眾提供

彰化縣竹塘鄉托兒所娃娃車被轎車從側邊撞上，車體嚴重毀損。圖／民眾提供
彰化縣竹塘鄉托兒所娃娃車被轎車從側邊撞上，車體嚴重毀損。圖／民眾提供

救護車 娃娃車 彰化

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