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影／7旬阿嬤被撞飛…金門小黃不讓行人 恐被重罰、吊扣駕照

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門一名年約50歲的洪姓男子今天上午駕計程車，沿金湖鎮太湖路二段由新市圓環往金湖國中方向行駛，行至昇恆昌購物廣場路段，有多名行人穿越斑馬線，洪姓男子疑似未禮讓，直接通行，撞傷7旬陳姓阿嬤，陳婦頭部和手腳多處擦挫傷送醫。警方表示，洪男將被重罰，依法會吊扣駕照1年。

金湖警分局表示，洪姓男子駕車撞傷陳姓婦人，陳婦送衛福部金門醫院就醫。經檢測洪姓駕駛酒測值為0，排除酒駕，肇事原因警方調查中。事件造成陳婦受傷，洪可能遭開罰7200元到3萬6千元罰鍰，吊扣駕照1年。

目擊者表示，當時正值上班上課的高峰時間，斑馬線有多位行人要穿越，可是不知道小黃司機是趕時間還是陽光太刺眼沒看到，竟然撞上行人，陳被撞飛躺在地上一動也不動。

金門昇恆昌購物廣場路段，今天發生一起「小黃」未禮讓行人，還將人撞飛的車禍，洪姓司機恐被重罰並吊扣駕照1年。圖／警方提供
金門昇恆昌購物廣場路段，今天發生一起「小黃」未禮讓行人，還將人撞飛的車禍，洪姓司機恐被重罰並吊扣駕照1年。圖／警方提供
金門金湖鎮昇恆昌購物廣場路段，今天發生一起「小黃」未禮讓行人，還將人撞飛的車禍，驚險瞬間。圖／警方提供
金門金湖鎮昇恆昌購物廣場路段，今天發生一起「小黃」未禮讓行人，還將人撞飛的車禍，驚險瞬間。圖／警方提供
金門金湖鎮昇恆昌購物廣場路段，今天發生一起「小黃」未禮讓行人，還將人撞飛的車禍，計程車板金撞凹進去。圖／警方提供
金門金湖鎮昇恆昌購物廣場路段，今天發生一起「小黃」未禮讓行人，還將人撞飛的車禍，計程車板金撞凹進去。圖／警方提供

金門 駕照 計程車 撞飛 阿嬤

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