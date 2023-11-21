快訊

直播／曝柯文哲中午致電「藍白要不要再談談」 侯友宜還原協商過程

明天才要過110歲農曆生日 「全台最年長鄰長」疑洗澡滑倒…送醫昏迷離世

知名火鍋店爆職場霸凌！員工深夜遭甩巴掌、辱罵 北市勞動局發聲

台鐵區間車驚見手槍俠…露下體套弄直盯女乘客 被逮還辯在騷癢

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

吳姓男子今年6月間在台鐵的區間車上，涉嫌掏出生殖器套弄，且側臉朝向隔壁排座位的女子，女子見狀後驚嚇起身離開車輛，並報案求助，士林地檢署偵結依公然猥褻罪嫌起訴吳男。

起訴指出，今年6月20日深夜11點，吳男在行經新北汐止區的台鐵區間車第二節車廂上，涉意圖供人觀覽，拉下褲子拉鍊、掏出生殖器，以手套弄，並雙眼直視右側隔壁排靠窗座位的女子公然猥褻。

被害女子回想，當時吳男特意選坐在她側邊隔壁排座位，坐定後前後張望，然後拉下褲子拉鍊，掏出下體套弄，還側臉朝向她，觀察她的反應，她刻意轉向左側，吳男就迅速停止動作，她抓準時機起身移動到其他車廂下車。

吳男供稱，他在搔癢，忘記有沒有拉拉鍊，他根本沒掏出生殖器。列車監視器畫面顯示，吳男在女子隔壁排座位坐定後，前後張望，後來女子就轉移到另一車廂。檢方認定，吳男涉犯公然猥褻罪嫌，依法起訴。

吳姓男子今年6月間在台區間車上，涉嫌掏出生殖器套弄，遭依公然猥褻罪嫌起訴。記者蕭雅娟／翻攝
吳姓男子今年6月間在台區間車上，涉嫌掏出生殖器套弄，遭依公然猥褻罪嫌起訴。記者蕭雅娟／翻攝

車廂 猥褻 生殖器 台鐵 汐止

延伸閱讀

劣！桃園資深男照服員對中重度女學員猥褻 法官判2年半

男子擁大批軍火　竹市警破獲驚見007龐德專用槍

影／修車工、怪手司機擁槍辯「好玩」 刑事局肅槍行動扣4槍187彈

台南市北門區槍擊案涉案槍手 法院凌晨裁定羈押禁見

相關新聞

北市知名火鍋店爆職場霸凌 員工被甩巴掌、辱罵

台北市松山區敦化北路巷弄一家知名火鍋店傳出職場霸凌，有網友目擊一家火鍋店疑似業者多次在深夜辱罵、甩員工巴掌，網友在臉書貼...

明天才要過110歲農曆生日 「全台最年長鄰長」疑洗澡滑倒…送醫昏迷離世

全台最高齡鄰長110歲黃德成也是嘉義縣最年長人瑞，上周三洗澡時疑在浴室滑倒，撞到頭部及臀部，家人隔天將他送至醫院，沒想到...

南投台14線北山段休旅車側翻 駕駛自撞護欄困車內…送醫不治

南投國姓台14線48.5K近觀音2號隧道口今傳事故，埔里一名吳姓男子今上午10時許駕車行經該處時自撞護欄後側翻，吳男受困...

台鐵區間車驚見手槍俠 露鳥套弄直盯女 被逮還辯在騷癢

吳姓男子今年6月間在台鐵的區間車上，涉嫌掏出生殖器套弄，且側臉朝向隔壁排座位的女子，女子見狀後驚嚇起身離開車輛，並報案求...

飆車族注意／136號道路台中至南投國姓段 中投警方聯手抓「猴」

台中市136號道路太平區至南投縣國姓鄉路段，是「山道猴子」車聚熱門路段，太平警分局為有效取締危險駕駛行為，最近已與南投縣...

嘉義中埔三層村獨居老翁清晨巡田水 不慎溺斃野溪

嘉義縣中埔鄉三層村年約60歲田姓老翁今天早晨6點左右，被鄰居發現，疑於野溪巡灌溉水路不慎落水溺斃。警、消人員獲報到場，死...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。