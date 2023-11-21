台鐵區間車驚見手槍俠…露下體套弄直盯女乘客 被逮還辯在騷癢

吳姓男子今年6月間在台鐵的區間車上，涉嫌掏出生殖器套弄，且側臉朝向隔壁排座位的女子，女子見狀後驚嚇起身離開車輛，並報案求助，士林地檢署偵結依公然猥褻罪嫌起訴吳男。

起訴指出，今年6月20日深夜11點，吳男在行經新北汐止區的台鐵區間車第二節車廂上，涉意圖供人觀覽，拉下褲子拉鍊、掏出生殖器，以手套弄，並雙眼直視右側隔壁排靠窗座位的女子公然猥褻。

被害女子回想，當時吳男特意選坐在她側邊隔壁排座位，坐定後前後張望，然後拉下褲子拉鍊，掏出下體套弄，還側臉朝向她，觀察她的反應，她刻意轉向左側，吳男就迅速停止動作，她抓準時機起身移動到其他車廂下車。

吳男供稱，他在搔癢，忘記有沒有拉拉鍊，他根本沒掏出生殖器。列車監視器畫面顯示，吳男在女子隔壁排座位坐定後，前後張望，後來女子就轉移到另一車廂。檢方認定，吳男涉犯公然猥褻罪嫌，依法起訴。