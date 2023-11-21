南投台14線北山段休旅車側翻 駕駛自撞護欄困車內…送醫不治

南投國姓台14線48.5K近觀音2號隧道口今傳事故，埔里一名吳姓男子今上午10時許駕車行經該處時自撞護欄後側翻，吳男受困車內，被救出時已無生命跡象，送往埔里基督教醫院搶救仍宣告不治，詳細肇因仍待警方進一步調查釐清。

據了解，43歲吳男今清晨駕駛7人座休旅車從埔里前往國姓工作，上午10時許結束工作，獨自一人駕車要返回埔里，未料行經台14線48.5K靠近觀音2號隧道口時，車輛疑失控擦撞路邊護欄側翻，橫跨整條道路，路過民眾發現通報警消。

南投縣消防局指出，今上午10時獲報台14線要進入觀音2號隧道口前有車輛翻覆，且有人員受困，當下立刻調派國姓分隊人員及機具馳援，到場時，該輛7人座休旅車翻覆橫跨兩線道及路肩，疑因駕駛座在下方近路面，駕駛因此受困。

但警消人員將吳男從休旅車救出時，他已失去意識，也沒有呼吸心跳，當下緊急施予CPR，並將其送埔里基督教醫院急救，但到院搶救至下午1時許仍宣告不治。

警方表示，由於事發當時，車上無其他乘客，詳細肇因及事發經過須調閱其車上的行車記錄器、道路周邊監視器等相關畫面，確切死因也待相驗進一步調查釐清。