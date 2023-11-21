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知名火鍋店爆職場霸凌！員工深夜遭甩巴掌、辱罵 北市勞動局發聲

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北市知名火鍋店爆職場霸凌 員工被甩巴掌、辱罵

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

台北市松山區一家知名火鍋店傳出職場霸凌。示意圖／ingimage
台北市松山區一家知名火鍋店傳出職場霸凌。示意圖／ingimage

台北市松山區敦化北路巷弄一家知名火鍋店傳出職場霸凌，有網友目擊一家火鍋店疑似業者多次在深夜辱罵、甩員工巴掌，網友在臉書貼文爆料指出「巷口老闆霸凌.，請大家幫忙抵制這種老闆」，這名網友還幫忙蒐證，表示「8月20日半夜辱罵員工」；「9月6日半夜又辱罵員工，還動手動腳」；爆料者更稱，「11月18日終於錄到對員工動手辱罵的影片」。

由於火鍋店驚傳職場霸凌，疑似業者深夜辱罵、甩員工巴掌，引發網友熱烈討論，有網友留言「好扯，那些巴掌真響亮」、還有網友驚「是一個月20萬嗎，可以這樣呼員工巴掌的？」

北市勞動局勞動檢查處今天上午也火速前往火鍋店稽查，勞動局表示，本案尚未收到檢舉，不過派員檢查後，的確發現雇主沒有預防勞工於執行職務，因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害，應採取暴力預防措施，並作成執行紀錄，已經違反照職業安全衛生法。

勞檢處主秘康水順表示，目前已經限期業者一個月改善，如果沒改善，就會依照職業安全衛生法第6條第2項通知限期改善，屆期未改善，將處3-15萬元罰鍰。

至於是否雇主職場霸凌，深夜辱罵、甩員工巴掌？康水順表示，勞檢處目前尚未收到檢舉，不過勞檢處主要是針對職業安全衛生，涉及民刑事部分，若勞工有去報案，就會回歸民事、刑事部分處理。

北市勞動局表示，根據違反職業安全衛生設施規規定，雇主應為預防勞工於執行職務，因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害，採取暴力預防措施，作成執行紀錄。若無，將依違反職業安全衛生設施規則第324條之3暨職業安全衛生法第6條第2項通知限期改善，屆期未改善，將處3-15萬元罰鍰。

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