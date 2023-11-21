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飆車族注意／136號道路台中至南投國姓段 中投警方聯手抓「猴」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市136號道路太平區至南投縣國姓鄉路段，是「山道猴子」車聚熱門路段，太平警分局為有效取締危險駕駛行為，最近已與南投縣警察局埔里分局開跨區會議，並分享取締經驗，將透過科技執法、跨域勤務部署及增加「環警監」稽查等規畫，以區域聯防方式，精準執法，還靜於民，希望想前往飆車的民眾應該自我約束。

太平警分局說，為強化聯防機制，17日凌晨已與埔里警分局首次在136號道路太平區境內的長龍路4段赤崁頂共同展開「區域聯防」機制，太平分局長廖誌銘、埔里分局長林威廷都親自到場，帶領兩分局共30名警力，在136號道路沿線部署路檢點以及快速打擊部隊，當晚即取締無照駕駛5件、勸導5人。

其次，太平警分局也在18、19兩天配合環保局、監理站在長龍路沿線實施聯合稽查勤務，加強改裝及噪音車輛取締，期間共計攔查取締噪音車輛13件、不當改裝車體16件、無照駕駛8件、超速77件，共計114件，均依「噪音管制法」及「道路交通管理處罰條例」等規定開罰，並通知召回檢驗。

太平警分局說，長龍路沿線是該分句執法重點，今年1月至11月20日，總計攔查通報噪音車輛1281輛、取締超速3390件。在交通事故防制部分，今年度截至11月20日止，交通事故發生167件，較去年同期減少53件，減幅達24%。

太平警分局呼籲，喜歡跑山路的車友，出遊散心一定要遵守交通規則，不要有超速、危險駕駛甚至脫序等違(法)規行為，更不要挑戰公權力，警方一定依法嚴辦，以維護安寧秩序及用路人權益。

台中市136號道路太平區至南投縣國姓鄉路段，是「山道猴子」車聚熱門路段，中投警方聯手在赤崁頂取締飆車。圖／警方提供
台中市136號道路太平區至南投縣國姓鄉路段，是「山道猴子」車聚熱門路段，中投警方聯手在赤崁頂取締飆車。圖／警方提供
台中市136號道路太平區至南投縣國姓鄉路段，是「山道猴子」車聚熱門路段，中投警方聯手在赤崁頂取締飆車。圖／警方提供
台中市136號道路太平區至南投縣國姓鄉路段，是「山道猴子」車聚熱門路段，中投警方聯手在赤崁頂取締飆車。圖／警方提供

噪音 埔里

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