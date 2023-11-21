快訊

直播／藍白合進度膠著…對柯文哲最後呼籲 侯友宜臨時記者會

明天才要過110歲農曆生日 「全台最年長鄰長」疑洗澡滑倒…送醫昏迷離世

知名火鍋店爆職場霸凌！員工深夜遭甩巴掌、辱罵 北市勞動局發聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義中埔三層村獨居老翁清晨巡田水 不慎溺斃野溪

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

嘉義中埔鄉三層村年約60歲田姓老翁今天早晨6點左右，被鄰居發現，疑於野溪巡灌溉水路不慎落水溺斃。警、消人員獲報到場，死者已明顯死亡，警方勘查採證初步排除外力介入，詳細事故原因仍待進一步調查釐清。

據了解，該名田姓死者獨居，早晨鄰居發現死者機車停放在離溪邊不遠處，想說田男一早就來巡灌溉水路，要找人聊天，但呼叫都沒人回應，察覺怪異，找人時，驚見田男已躺臥溪流上，疑意外落水，趕緊通報警、消人員到場搶救。

警方表示，今早6點左右接獲報案，稱中埔鄉三層村一處溪邊疑似有人意外落水，警消立即前往現場搶救，經警方及消防人員到場查看後，發現該名老翁已無生命跡象、明顯死亡，警方封鎖勘查採證後，另報請嘉義地檢與法醫相驗。

中埔警分局指出，初步排除外力介入，詳細原因仍有待調查釐清，並呼籲年長者清晨外出請注意自身安全，避免造成生命危害及事故發生。

嘉縣中埔鄉三層村今晨6點左右，年約60歲田姓老翁被鄰居發現，疑於野溪巡灌溉水路不慎落水溺斃。記者呂慧瑜／翻攝
嘉縣中埔鄉三層村今晨6點左右，年約60歲田姓老翁被鄰居發現，疑於野溪巡灌溉水路不慎落水溺斃。記者呂慧瑜／翻攝

中埔 鄰居 嘉義

延伸閱讀

影／金門太湖驚傳男子溺斃 現場僅留機車死因待查

「古文物在公園沾鳥糞」議員指不用心 嘉義市府：邀學者認定保存

NBA／綠衫軍球星4缺2 泰托姆聯手懷特退76人獨居東區王座

18名小學生溺斃憾事...竹市第五公墓遷葬擬保存墓碑

相關新聞

北市知名火鍋店爆職場霸凌 員工被甩巴掌、辱罵

台北市松山區敦化北路巷弄一家知名火鍋店傳出職場霸凌，有網友目擊一家火鍋店疑似業者多次在深夜辱罵、甩員工巴掌，網友在臉書貼...

明天才要過110歲農曆生日 「全台最年長鄰長」疑洗澡滑倒…送醫昏迷離世

全台最高齡鄰長110歲黃德成也是嘉義縣最年長人瑞，上周三洗澡時疑在浴室滑倒，撞到頭部及臀部，家人隔天將他送至醫院，沒想到...

南投台14線北山段休旅車側翻 駕駛自撞護欄困車內…送醫不治

南投國姓台14線48.5K近觀音2號隧道口今傳事故，埔里一名吳姓男子今上午10時許駕車行經該處時自撞護欄後側翻，吳男受困...

台9線金崙路段2車對撞「5人受傷」 女駕駛一度受困

台9線金崙路段今天發生2車對撞車禍，35歲陳姓女子獨自駕車從屏東往台東方向行駛，爬坡路段卻突然偏移至對向車道，當場撞上一...

飆車族注意／136號道路台中至南投國姓段 中投警方聯手抓「猴」

台中市136號道路太平區至南投縣國姓鄉路段，是「山道猴子」車聚熱門路段，太平警分局為有效取締危險駕駛行為，最近已與南投縣...

嘉義中埔三層村獨居老翁清晨巡田水 不慎溺斃野溪

嘉義縣中埔鄉三層村年約60歲田姓老翁今天早晨6點左右，被鄰居發現，疑於野溪巡灌溉水路不慎落水溺斃。警、消人員獲報到場，死...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。