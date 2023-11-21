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嘉義中埔三層村獨居老翁清晨巡田水 不慎溺斃野溪
嘉義縣中埔鄉三層村年約60歲田姓老翁今天早晨6點左右，被鄰居發現，疑於野溪巡灌溉水路不慎落水溺斃。警、消人員獲報到場，死者已明顯死亡，警方勘查採證初步排除外力介入，詳細事故原因仍待進一步調查釐清。
據了解，該名田姓死者獨居，早晨鄰居發現死者機車停放在離溪邊不遠處，想說田男一早就來巡灌溉水路，要找人聊天，但呼叫都沒人回應，察覺怪異，找人時，驚見田男已躺臥溪流上，疑意外落水，趕緊通報警、消人員到場搶救。
警方表示，今早6點左右接獲報案，稱中埔鄉三層村一處溪邊疑似有人意外落水，警消立即前往現場搶救，經警方及消防人員到場查看後，發現該名老翁已無生命跡象、明顯死亡，警方封鎖勘查採證後，另報請嘉義地檢與法醫相驗。
中埔警分局指出，初步排除外力介入，詳細原因仍有待調查釐清，並呼籲年長者清晨外出請注意自身安全，避免造成生命危害及事故發生。
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