快訊

直播／曝柯文哲中午致電「藍白要不要再談談」 侯友宜還原協商過程

明天才要過110歲農曆生日 「全台最年長鄰長」疑洗澡滑倒…送醫昏迷離世

知名火鍋店爆職場霸凌！員工深夜遭甩巴掌、辱罵 北市勞動局發聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北巿7旬翁買泡茶椅卻摸走1萬 離開前還說「等等再來買」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

程姓老翁是竊盜慣犯，日前選定北市中正區某間家具行，佯稱「要買泡茶用的椅子」，趁店老闆幫忙挑選之際，迅速打開辦公桌的抽屜偷走錢包離去，還不忘跟老闆說「啊我等等再來買」。店家見他行為怪異，立刻檢查是否有物品遭竊，果然發現錢包被偷報警，警方依法通知到案後送辦。

中正二南昌路派出所4日下午3點多獲報，南昌家具街某家具行遭竊，店老闆稱有小偷假裝說要買泡茶用的椅子，熱心上二樓幫忙挑選時，他卻順手打開抽屜偷走錢包，內有證件、現金約一萬多元。

警方調閱監視器畫面，根據車牌資料鎖定他身分是程翁（76歲），5天後直接去他土城住處通知到案說明。程翁警詢時稱，當天吃完麵後，起偷竊之心，隨機挑選一間店行竊，被依竊盜罪嫌函送法辦。

據了解，程翁當時行為太怪異，詢問「泡茶用的椅子」連椅子都還沒看到，就匆忙走出店外，跳上機車離開，店老闆下樓見他「奪門而出」，還納悶追上前詢問「你怎麼要走了？」程翁回「我要比價，等等再來買」。

程姓老翁日前鎖定中正區一間家具行，佯稱要買泡茶用的椅子，卻趁隙偷走抽屜內錢包離去，店老闆還追上前問「你怎麼要走了？」程翁回「我要比價，等等再來買」。記者翁至成／翻攝
程姓老翁日前鎖定中正區一間家具行，佯稱要買泡茶用的椅子，卻趁隙偷走抽屜內錢包離去，店老闆還追上前問「你怎麼要走了？」程翁回「我要比價，等等再來買」。記者翁至成／翻攝

老闆 竊盜 監視器

延伸閱讀

家中現金不翼而飛 外籍女看護監守自盜遭警識破法辦

戶政業務9成以上可申請？北巿議員揪民眾仍擠爆櫃台原因

北市3人街頭互砍釀2死1傷！2人是北巿清潔隊員 不排除糾紛尋仇

影／毒鴛鴦潛居北巿空屋飄異味 警上門逮人他還跳窗逃

相關新聞

北市知名火鍋店爆職場霸凌 員工被甩巴掌、辱罵

台北市松山區敦化北路巷弄一家知名火鍋店傳出職場霸凌，有網友目擊一家火鍋店疑似業者多次在深夜辱罵、甩員工巴掌，網友在臉書貼...

明天才要過110歲農曆生日 「全台最年長鄰長」疑洗澡滑倒…送醫昏迷離世

全台最高齡鄰長110歲黃德成也是嘉義縣最年長人瑞，上周三洗澡時疑在浴室滑倒，撞到頭部及臀部，家人隔天將他送至醫院，沒想到...

南投台14線北山段休旅車側翻 駕駛自撞護欄困車內…送醫不治

南投國姓台14線48.5K近觀音2號隧道口今傳事故，埔里一名吳姓男子今上午10時許駕車行經該處時自撞護欄後側翻，吳男受困...

台9線金崙路段2車對撞5人受傷 女駕駛一度受困

台9線金崙路段今天發生2車對撞車禍，35歲陳姓女子獨自駕車從屏東往台東方向行駛，爬坡路段卻突然偏移至對向車道，當場撞上一...

飆車族注意／136號道路台中至南投國姓段 中投警方聯手抓「猴」

台中市136號道路太平區至南投縣國姓鄉路段，是「山道猴子」車聚熱門路段，太平警分局為有效取締危險駕駛行為，最近已與南投縣...

嘉義中埔三層村獨居老翁清晨巡田水 不慎溺斃野溪

嘉義縣中埔鄉三層村年約60歲田姓老翁今天早晨6點左右，被鄰居發現，疑於野溪巡灌溉水路不慎落水溺斃。警、消人員獲報到場，死...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。