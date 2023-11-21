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北巿7旬翁買泡茶椅卻摸走1萬 離開前還說「等等再來買」
程姓老翁是竊盜慣犯，日前選定北市中正區某間家具行，佯稱「要買泡茶用的椅子」，趁店老闆幫忙挑選之際，迅速打開辦公桌的抽屜偷走錢包離去，還不忘跟老闆說「啊我等等再來買」。店家見他行為怪異，立刻檢查是否有物品遭竊，果然發現錢包被偷報警，警方依法通知到案後送辦。
中正二南昌路派出所4日下午3點多獲報，南昌家具街某家具行遭竊，店老闆稱有小偷假裝說要買泡茶用的椅子，熱心上二樓幫忙挑選時，他卻順手打開抽屜偷走錢包，內有證件、現金約一萬多元。
警方調閱監視器畫面，根據車牌資料鎖定他身分是程翁（76歲），5天後直接去他土城住處通知到案說明。程翁警詢時稱，當天吃完麵後，起偷竊之心，隨機挑選一間店行竊，被依竊盜罪嫌函送法辦。
據了解，程翁當時行為太怪異，詢問「泡茶用的椅子」連椅子都還沒看到，就匆忙走出店外，跳上機車離開，店老闆下樓見他「奪門而出」，還納悶追上前詢問「你怎麼要走了？」程翁回「我要比價，等等再來買」。
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