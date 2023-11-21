新營資源再生廠房大火 尚未正式營運損失恐上千萬元。圖／民眾提供

台南市新營工業區中鼎資源再生公司今天中午驚傳大火，火勢不到半小時撲滅，逾300平方公尺廠房付之一炬，估計財損恐上看千萬元。據知，該廠房是承接舊廠房改裝，近日才準備運轉，且已堆放一些塑料，昨試車時就曾發生機件故障，消防局將深入釐清火災原因。

台南市消防局是在中午12點20分獲報，新營工業區中鼎資源再生公司挑高二樓鐵皮建物工廠竄出濃煙，緊急調派第一、第二大隊包括新營、鹽水、下營、後壁等消防分隊趕往，消防隊員趕抵，現場全面燃燒，消防局調派至少出動21車39人，幸無人受困，火勢在12點40分控制，12點48分撲滅火勢，整座逾300平方公尺廠房已付之一炬。

據指出，該廠房是承接某業者所有的廠房改裝，近月來忙施工、試車，昨天還曾故障報修，詎料今中午就傳出大火，廠房內建置市價數百萬元天車及甫進貨的大批塑料，都因這起惡火全毀，估計損失恐超過上千萬元。