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士林計程車路口迴轉撞上豪華休旅車 2車6人受傷
台北市士林區今天中午發生車禍，一輛計程車搭載3名乘客，行經忠誠路二段154巷路口迴轉，與對向直行的Toyota Alphard發生碰撞，Alphard衝向人行道撞到電箱，2車6人受傷，意識均清醒送醫急救，詳細事故原因尚待釐清。
警方指出，今中午12時許，計程車行經忠誠路二段南向西左轉忠誠路二段154巷，與對向北向南行駛布內側車道的租賃車擦撞。Alphard衝向人行道撞到電箱，2輛車的車頭、擋風玻璃、車門都破裂變形，2車駕駛家乘客共計6人，均送傷送醫救治。
北市消防指出，59歲許姓計程車司機肢體擦撞送振興醫院，計程車乘客65歲婦人額頭撕裂傷、69歲男子及42歲女子肢體擦傷送往榮總救治；Alphard22歲汪姓男駕駛肢體擦傷、18歲乘客右手臂疑似骨折，送往振興醫院急救。
士林警方指出，詳細事故原因尚待釐清，警方呼籲車輛行經交岔路口時，應減速慢行，並禮讓其他有優先通行路權之車輛先行，以維護自身及其他用路人之行車安全。
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