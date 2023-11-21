影／金門太湖驚傳男子溺斃 現場僅留機車死因待查

金門縣金湖鎮的太湖是著名景點，但今天上午卻傳出有一名男子溺水，剛好到附近太湖漂浮船拍照的遊客看到，嚇了一大跳，趕緊報案，金門縣消防局獲報趕抵現場，將溺水男子拖帶上岸，但已無呼吸心跳，雖立即實施CPR急救並火速由救護車送往醫院搶救，但仍回天乏術，後續將交由警方調查處理。

金門縣消防局救災救護指揮中心今天上午9時9分接獲民眾報案，指稱金湖鎮太湖漂浮船景點附近有人溺水，請求救援，指揮中心立即派遣第二大隊、金湖及金沙消防分隊，IRB等各式消防人車共計5車11人前往救援，消防人員趕抵現場後，發現為1男子溺水在太湖鄰近湖岸處，將溺水者搶救上岸，經救護人員評估為OHCA(到院前心肺功能停止)，立即實施CPR（心肺復甦術）急救。

據瞭解，這名男子姓徐，年約40多歲，中等身材，現場並未遺留遺書，僅有一輛機車，至於他是自殺或是不慎意外落水，目前正由警方調查釐清中；現場目擊者表示，早先就有看到這名男子，他所騎的機車在現場停很久，原以為他也是到附近運動，沒想到後來就傳出溺水。

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