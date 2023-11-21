苗栗市舊垃圾場廢家具大火 鍾東錦指示設法降低風險

苗栗市公所舊垃圾掩埋場暫置大量廢家具昨大火，今持續燃燒，縣長鍾東錦今天指示環保局盤點18鄉鎮市暫置廢家具數量，如果數量夠大，設法統一管理再利用，降低起火風險。

市公所舊垃圾掩埋場暫置廢家具昨中午大火， 今在縣務會議，及縣議會定期會總質詢引起關心，縣府消防局指出，目前火勢侷限約0.36公頃，公所原本3輛挖土機，今天再支援3輛，消防局也動用空拍機協助勘察，一邊挖開、一邊噴水，現場持續灌救。

鍾東錦表示，廢家具處理棘手，大量堆置也有風險，易燃一發不可收拾，環保局盤點18鄉鎮市堆置的數量，評估可行性，做好分類統一管理，例如彈簧床，彈簧就可以拆解回收，木材可以粉碎當成助燃劑，廢家具可以變資源。