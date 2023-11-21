快訊

雙黃領銜！民眾黨不分區名單出爐 韓國瑜前國政顧問跌出安全名單

GD毒品檢測結果三度陰性！警方被網罵爆 遭質疑「隱匿不公開」

要停火了？哈瑪斯領袖：將和以色列達成休戰協議 細節待宣布

苗栗市舊垃圾場廢家具大火 鍾東錦指示設法降低風險

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗市公所舊垃圾掩埋場暫置大量廢家具昨大火，今持續燃燒，縣長鍾東錦今天指示環保局盤點18鄉鎮市暫置廢家具數量，如果數量夠大，設法統一管理再利用，降低起火風險。

市公所舊垃圾掩埋場暫置廢家具昨中午大火， 今在縣務會議，及縣議會定期會總質詢引起關心，縣府消防局指出，目前火勢侷限約0.36公頃，公所原本3輛挖土機，今天再支援3輛，消防局也動用空拍機協助勘察，一邊挖開、一邊噴水，現場持續灌救。

鍾東錦表示，廢家具處理棘手，大量堆置也有風險，易燃一發不可收拾，環保局盤點18鄉鎮市堆置的數量，評估可行性，做好分類統一管理，例如彈簧床，彈簧就可以拆解回收，木材可以粉碎當成助燃劑，廢家具可以變資源。

另，公所昨天調閱監視器，發現起火原因是從電線桿天降火花引燃，台灣電力公司苗栗區營業處初判排除變電箱爆炸，懷疑是鳥獸觸電引起，今天也澄清聲明指出，電桿原建置在垃圾場區道路旁，惟堆放面積不斷擴充，甚至翻越原山丘斜坡而堆積至該電桿下，相關供電設備施設均符合輸配電設備裝置規則規定，至於起火原因，苗栗區處尊重消防局鑑定結果。

苗栗市公所舊垃圾掩埋場暫置大量廢家具昨天大火，今天持續燃燒，消防局出動空拍機協助滅火。圖／民眾提供
苗栗市公所舊垃圾掩埋場暫置大量廢家具昨天大火，今天持續燃燒，消防局出動空拍機協助滅火。圖／民眾提供
苗栗市公所舊垃圾掩埋場暫置大量廢家具昨天大火，今天持續燃燒，消防局出動空拍機協助滅火。圖／民眾提供
苗栗市公所舊垃圾掩埋場暫置大量廢家具昨天大火，今天持續燃燒，消防局出動空拍機協助滅火。圖／民眾提供

鍾東錦

延伸閱讀

交通界奧斯卡「金安獎」頒獎 苗栗獲獎9項創歷年紀錄

苗栗縣道140線區間測速僅700多公尺太嚴苛？ 鍾東錦交辦研議

新竹縣一校打趴苗栗縣 鍾東錦計畫與清大合作拔尖

國民黨不分區立委提名排第27 邱一峰這樣說了

相關新聞

緩撞車國1苗栗銅鑼段挨撞 又是開輔助駕駛肇禍

一輛轎車今天上午8點57分在國道1號143公里，苗栗縣銅鑼鄉南下內側車道，撞及施工單位緩撞車，轎車駕駛輕微擦挫傷未送醫，...

士林計程車路口迴轉撞上豪華休旅車 2車6人受傷

台北市士林區今天中午發生車禍，一輛計程車搭載3名乘客，行經忠誠路二段154巷路口迴轉，與對向直行的Toyota Alph...

影／金門太湖驚傳男子溺斃 現場僅留機車死因待查

金門縣金湖鎮的太湖是著名景點，但今天上午卻傳出有一名男子溺水，剛好到附近太湖漂浮船拍照的遊客看到，嚇了一大跳，趕緊報案，...

苗栗市舊垃圾場廢家具大火 鍾東錦指示設法降低風險

苗栗市公所舊垃圾掩埋場暫置大量廢家具昨大火，今持續燃燒，縣長鍾東錦今天指示環保局盤點18鄉鎮市暫置廢家具數量，如果數量夠...

台南新營資源回收廠烈火全面燃燒 大量濃煙竄出

今中午台南市新營轉運站附近傳出工廠火警，現場全面燃燒，竄出大量濃煙，消防局調派至少出動21車39人，火勢剛剛獲得控制，初...

影／高中門口擺越南新娘廣告 高雄網友嚇到吃手手

高雄市林園高中校門口，有家飲料攤明目張膽打著「越南新娘」跨國婚姻廣告，違反入出國及移民法規定，令網友吃驚貼文「嚇到吃手手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。