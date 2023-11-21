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影／高中門口擺越南新娘廣告 高雄網友嚇到吃手手

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市林園高中校門口，有家飲料攤明目張膽打著「越南新娘」跨國婚姻廣告，違反入出國及移民法規定，令網友吃驚貼文「嚇到吃手手」。移民署蒐證查緝，發現呂姓男子借飲料攤張貼婚姻媒合廣告，正查辦全案。

林園高中老師在10月間，發現有人在校門口張貼跨國婚姻媒合廣告，直言「很難想像2023年的現在，還會看見越南新娘廣告」令她「嚇到吃手手」。

這名老師認為，新住民人口新二代更占了學生人數的10%，在多元文化共融之下，台灣也發展出更多元可愛的樣貌，新住民有不同的文化、帶來不同的視野，也是台灣重要的一部份，才努力檢舉要讓廣告卸下來。她將內容貼到臉書，引起不少回響。

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊蒐集網路情資，發現這件事，立刻派員蒐證，並勸導店家下架違法婚媒廣告。

移民署高雄專勤隊今天表示，經查這張貼「越南新娘」廣告是的呂姓男子花近千元製作的看板，並拜託店家讓他借空間擺放，自稱旗下有10餘名越南女子可供挑選，希望兼職賺點外快。

移民署已經要求呂卸下廣告，並將全案移由移民署審查。移民署表示，張貼跨國婚姻媒合廣告，因違反入出國及移民法，呂可能遭裁處新台幣10萬元至50萬元以下罰鍰。

高雄市林園高中校門口，有人張貼「越南新娘」廣告，令師生「嚇到吃手手」。記者林保光／翻
高雄市林園高中校門口，有人張貼「越南新娘」廣告，令師生「嚇到吃手手」。記者林保光／翻
高雄市林園高中校門口，有人張貼「越南新娘」廣告，移民署人員發現攤還有越南女子照片。記者林保光／翻攝
高雄市林園高中校門口，有人張貼「越南新娘」廣告，移民署人員發現攤還有越南女子照片。記者林保光／翻攝

移民署 廣告 婚姻

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