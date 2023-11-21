影／酒後騎車出門上工拒檢還闖紅燈 土城警攔停逮酒駕犯

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聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市46歲林姓男子16日清晨騎機車行經土城區和城路時，因騎車搖搖晃晃被巡邏的警方發現上前攔查，不料林男不但不停車還加速逃逸，沿途還闖了好幾個紅燈，最後警方以警車攔車才將林男攔下。警方發現林男酒測值達每公升0.28毫克。林男供稱前一晚在家中喝酒後，清晨騎車出門準備去工地上班，詢後被依公共危險罪嫌送辦。

據了解，土城分局金城派出所警員王博逸及黃柏耀，16日凌晨4時許在土城區和城路二段巡邏時，發現一名男姓騎士騎車搖搖晃晃，警員懷疑騎士可能酒駕上前攔查，不料騎士不但不停車還沿路闖紅燈加速逃逸。警方最後追到延吉街以警車擋住機車去向後才將騎士攔下。

警方一靠近就聞到林姓騎士身上濃濃酒味，經酒測後發現林男酒測值達0.28嚴重超標，林男被捕後向警方供稱前一晚在家中喝酒，清晨4時許起床後要出門至工地工作，不料卻被警方攔查。警方詢後將林男依公共危險罪嫌送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

土城警方以警車將林男攔下。記者黃子騰／翻攝
土城警方以警車將林男攔下。記者黃子騰／翻攝
林男面對警方攔查不但拒檢還加速逃逸。記者黃子騰／翻攝
林男面對警方攔查不但拒檢還加速逃逸。記者黃子騰／翻攝
林男被攔查不但不停還闖紅燈。記者黃子騰／翻攝
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酒測 酒駕

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