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人頭帳戶價格談不攏 賣家遭棍棒痛毆半死丟高雄摩鐵

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

32歲李姓男子在臉書「偏門工作」社團收購銀行帳戶，與高雄一名賣家約好在小港區某間摩鐵交易，從台北南下，雙方卻因價格談不攏破局，李和同行男子將對方打到重傷，隨即丟包在房間離去。高雄地檢署偵結，今依傷害罪嫌起訴李男。

檢方調查，去年3月間，李男刊登帳戶收購訊息，高雄一名賣家因缺錢跟李男約好時間「面交」帳戶。李男先預訂小港區一間摩鐵，3月7日搭車從台北南下赴約。

隔天李男與賣方碰面，雙方卻因帳戶價格談不攏，遠從台北南下的李男不滿，氣得與同行一名男子痛毆對方。賣家遭2人持木棍打到重傷倒地，李男僅打電話報案稱有人需要救護，隨即搭車離開摩鐵。

賣方送醫後，出現血胸、肋骨骨折、急性腦中風、肱骨骨折等重傷，幸急救後無生命危險，警方接獲通報後，循線將動手的李男查緝到案。

李辯稱對方是先在台南跳樓，他是將對方送到摩鐵休息，並沒有打他，但檢方根據旅館監視器，發現賣家進入摩鐵房間時還未受傷，不採信李男說法，綜合相關事證後，今依傷害罪嫌起訴李男。

李姓男子在臉書收購人頭帳戶，因與賣家談不攏價格，把對方打到重傷，今被檢方起訴。示意圖。本報資料照片
李姓男子在臉書收購人頭帳戶，因與賣家談不攏價格，把對方打到重傷，今被檢方起訴。示意圖。本報資料照片

摩鐵 房間

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