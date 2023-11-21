國一北向五股路段5車追撞 駛疑駕駛精神不濟釀禍

國道一號北向五股路段5車追撞，肇因疑似駕駛精神不濟失控釀禍，確切肇事原因仍待查釐清。記者曾伯愷／翻攝

陳姓男子今天上午開車行經國道一號北向五股路段，疑因精神不濟失控追撞前方汽車，導致現場5車連環追撞，所幸事故當下沒有人受困、受傷，肇事駕駛皆無酒駕，事故原因待查。

據了解，陳姓男子（24歲）今天上午9時39分左右開車行經國道1號北向33.8公里五股路段，陳男疑因精神不濟一時恍神失控往前追撞前方一輛汽車，導致前車失控再往前追撞釀5車車禍。所幸5車駕駛及乘客依規定繫上安全帶，現場沒有人受傷、受困，肇事5車駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方進一步釐清。

國道公路警察局第一公路警察大隊呼籲，用路人應遵守交通安全規則，依速限行車，並保持安全距離，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵開啓危險警示燈警示後車，不論前後座駕駛及乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。