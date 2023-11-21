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屏東監獄車檢站昨晚失火無人傷 今照常辦理接見

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東監獄車檢站昨晚6點傳火警，僅部分文件與雜物遭燒毀，沒有人員受傷受困，經消防局初步研判為電線走火導致；獄方表示，皆有定期執行消防演練及相關設備更新，機關已恢復運作，今照常辦理接見。記者張已亷／攝影
屏東監獄車檢站昨晚6點傳火警，僅部分文件與雜物遭燒毀，沒有人員受傷受困，經消防局初步研判為電線走火導致；獄方表示，皆有定期執行消防演練及相關設備更新，機關已恢復運作，今照常辦理接見。記者張已亷／攝影

屏東監獄車檢站昨晚6點左右冒出煙霧，接著出現火光，被值班人員發現通報，消防員於一個小時內就撲滅火勢，僅部分文件與雜物遭燒毀，沒有人員受傷受困，未波及收容人所處位置，經消防局初步研判為電線走火導致；獄方表示，皆有定期執行消防演練及相關設備更新，機關已恢復運作，今照常辦理接見。

獄方指出，行政大樓車檢站昨天晚上6點48分起火，由行政大樓門衛值勤人員發現，經消防局及值勤人員共同滅火後，於7點27分撲滅火勢，經現場清查，僅部分財物受損，所有人員均平安無恙、囚情穩定，後續將配合消防機關調查、鑑定火災原因。

消防局表示，昨晚6點53分接獲屏東監獄火警，現場為車檢站辦公室雜物起火悶燒，派出11車、22人前往救災，火勢於1個小時內撲滅，燃燒面積約15平方公尺，初步研判為電線走火導致，詳細起火原因仍有待火調人員蒐集相關事證鑑定。

據了解，屏東監獄附設外役分監的內農場於2021年也曾失火，當時是因為收容人丟棄煙蒂不慎引發火勢。對此，獄方強調，屏東監獄都會定期執行災難應變演練，包含每個月的模擬情境及年度擴大演練等，培養人員的危機意識與消防應變能力，且消防相關設備也都會定期檢查與更換。

屏東 監獄 政大

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