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機車男住家前按喇叭又踹倒鐵門 田尾女鄉民滿頭問號：沒與人結怨

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣田尾鄉王姓鄉民住處最近一個月經常被按機車喇叭示威並踹門，昨日鐵門又被踹倒，警方調閱路口監視錄影畫面，鎖定35歲鄭姓男子涉嫌重大，已傳喚他今天到案說明。

王姓鄉民表示，她和母親同住祖厝房子，平日沒與人結怨，一個月前開始有人騎機車到大門外按喇叭示威，有時踹門，踹倒一次她修理花了7千多元，起初以為是家犬吠叫擾鄰或跑出門嚇到用路人，結果家犬綁得好好的也很乖，她和母親真的不知道為何被騷擾。

王姓鄉民無故被按喇叭騷擾，住家外鐵門被踹倒的事情引起地方居民害怕，被PO到臉書地方社群提醒鄉民注意。

北斗警分局田尾分駐所副所長廖慶興今天說，調閱附近路口監視畫面，鎖定同鄉一名35歲鄭姓男子涉嫌騎機車到王女住家的門口按喇只和踹門，已通知到案說明，如果真是鄭男所為，將依毀損罪嫌移送偵辦。

彰化縣田尾鄉鄭姓男子涉嫌踢倒王姓鄉民家的鐵門。圖／民眾提供
彰化縣田尾鄉鄭姓男子涉嫌踢倒王姓鄉民家的鐵門。圖／民眾提供

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