影／日女來台尋姑姑…運將、警察施援手 圓滿她完成父親遺願

一名日籍女子日前來台尋親，父親生前在日本多次想回台探親，因健康差無法如願，她父親已離世，女子來台尋親，但資料有限，計程車司機聽到她尋親故事積極協助，台中尋人高手警員楊家明也幫忙，最後讓日女找到姑姑，姑姪從未見面，卻緊緊擁抱感動落淚，也感動在場的司機和警察。

台中市清水警分局梧棲所警員楊家明日前接獲求助，一名計程車司機開車載日籍女子，她說來台尋親請求協助。

青柳小姐的父親王姓男子是台灣人，民國82年移居日本定居娶妻生子，最近幾年多次想返台探親，惟身體狀況不允許，終究留下遺憾離世。

青柳小姐在父親過世後，她獨自到台灣希望能完成父親遺願，熱心的劉姓計程車司機得知後，全程陪同並提供協助，也透過精通日語的女兒以電話協助翻譯。

但青柳小姐只知道父親早年居住在台中市梧棲區，手邊資料只有父親的台灣名字及幾張照片，資料有限，想尋親猶如大海撈針。劉姓司機在尋找未果後，載青柳小姐請求當地警方幫忙。

警員楊家明得知後，耐心比對多方資料，篩選出王男生前在台地址查找，但該址早已成廢墟，警員向附近居民查訪，遇久居當地的民防隊員曾聽聞此人，但只得知其親戚居住在梧棲區中央路2段附近，在警察和熱心的劉姓司機、民防隊員等人協助下，到附近逐戶拜訪詢問，花了2.5小時，終於找到青柳小姐父親的妹妹。

當時王男妹妹經由警方說明來意，並由從未謀面的姪女青柳小組拿著哥哥的照片來台尋親時，她又驚又喜，立刻擁抱姪女，雙方感動落淚。

王男妹妹直說「「感恩、感恩」，畫面令在場人感動；警員楊家明表示，能協助離散的親人或朋友團聚讓他覺得很感動也很有成就感，劉姓司機表示，在車上語言不通，他打電話請女兒幫忙翻譯，聽到青柳小姐的為去世的父親來台尋親，深覺感動，決心協助幫忙尋人。

在警方與計程車司機積極協助下，終尋獲青柳小姐的姑姑及其他親人，青柳小姐完成父親生前遺願感動落淚，對警方及劉姓司機等人的協助表達深深謝意，為這趟跨海尋親之旅，畫下最圓滿的句點。