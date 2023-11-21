影／台中北屯超商傳砸店？ 警：苗栗檢察官越轄辦案

台中市第五警分局文昌所轄區，在今天凌晨接獲民眾通報，疑有不明人士在一家超商外聚集，還傳出類似「砸店」的不明聲響，警方到場調查，得知是苗栗地檢署檢察官越轄辦案，當時是在台中市多處民宅搜索，也有通報台中市警局，判斷是攻堅破門聲響，引發誤會，因檢方要求轄區派出所不用在場支援，派出所警員經確認是苗栗檢警是在偵辦刑案後離開。

網路社群「社會事新聞影音」在今天流傳一段畫面，拍攝到多名人士在北屯區綏遠路、天津路聚集，還傳出劇烈聲響，有居民拿出手機拍攝，向媒體爆料，以為是不明人士聚集在超商砸店。

第五警分局文昌所表示，當時獲報後有通知兩個警網4人前往查處，現場苗栗地檢署檢察官出示證件，說明與苗栗縣警局、移民署人員偵辦刑案，現場無需轄區派出所支援，因苗栗檢警搜索的是一處老舊大門，在破門搜索時，驚動民眾，以為有歹徒從事不法，但無民眾所指「砸店」情事。