婦投資百萬 出金才知遭騙 警逮8人

警方要張婦假意配合交付50萬元手續費，實則派員埋伏在旁，一舉逮獲張姓車手（26歲）、黎姓車手（25歲），2人訊後遭收押。記者翁至成／翻攝 張姓婦人誤信詐團投資話術，交付一二○萬元投資期貨，還介紹兒子也投入十萬元；她直到獲利四百萬元想出金，對方要求再交五十萬元手續費，才察覺有異報警，和警方配合逮捕二名車手，檢方聲押獲准，另追出詐團六名共犯，二人交保，另四人已因案在看守所和少觀所。

警方調查，六十三歲退休張姓婦人，八月在LINE上認識網友，熟識後對方將張婦加入期貨群組，張婦見群組多人表示獲利數萬至數十萬元，決定投資。

八月、九月，張婦在北市文山區住家附近，分四次交付一二○萬元給詐團「儲值」，也依指示下載「元捷金控投資軟體」，期間見獲利快速，還問卅五歲兒子「要不要一起投資」，並提供詐團LINE帳號，兒子也被騙十萬元。

直到日前，張婦認為三個月內已賺四百萬元想出金，對方要求再付五十萬元手續費，她發覺不對，詢問警方後得知被詐報案，警方請張婦配合，佯稱要面交五十萬元，約出廿六歲張姓、廿五歲黎姓車手逮人。

警方再根據二人供詞，持拘票至台中和高雄逮捕共犯車手廿六歲黃姓和十九歲彭姓男子，另外到看守所借訊在押廿六歲諶男、卅一歲林男，也到少觀所借訊兩名少年。

警方另查扣偽造證件、手機等證物，警詢後依詐欺罪嫌送辦，檢方訊聲押張、黎獲准，黃、彭交保並限制住居，持續追查詐團上游。