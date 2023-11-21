詐團黑吃黑 男遭擄凌虐報警獲救

桃園市林姓男子被詐騙集團成員擄走拘禁在旅館，遭到毆打、電擊凌虐，警方獲報十二小時攻堅救人。記者林昭彰／翻攝 廿四歲林姓男子介紹朋友加入詐騙集團，詐團懷疑林男友人侵吞三五○萬元贓款，十四日派人擄走林，拘禁三天逼簽七百萬元本票並要求交人；林男趁看守嫌犯睡著偷打一一○報案，警方追蹤定位，十二小時後追至汽車旅館攻堅救出人質、逮捕四名嫌犯，檢方訊後交保。

新北市警局勤指中心十七日上午十一時卅七分接獲一通求救電話，只說「遭綁架簽立本票」就掛斷，警方定位報案手機是從淡水山區發話，通報淡水警分局追查，但回撥電話對方已關機。

淡水警方動員至基地台方圓一公里搜尋無獲，透過手機資訊反查，發現報案人應為桃園市八德區廿四歲林姓男子，趕往調查時，林男的楊姓女友證實林十四日便失聯不知去向。

專案小組從該處擴大查訪，確定林十四日遭人開車擄走，經過濾資訊並手機定位，查出林男被押往關渡橋頭的新八里汽車旅館拘禁；十八日凌晨一時五十分，警方攻堅救人，逮捕卅四歲吳姓及賴姓、十八歲謝姓、十九歲朱姓四名嫌犯，查扣二支電擊棒、八支手機。

林男說，因介紹朋友加入詐騙集團，朋友被懷疑私吞贓款三五○萬，詐團成員逼他交人來。十四日晚間他騎機車到八德找女友後，到附近機車行修車時被對方開車押走。

林男說，他被蒙住眼睛、綑綁雙手，先被載到屏東市，再到恆春旅館拘禁，接著北上新北淡水，最後到八里，遭限制行動三天曾被毆打或用電擊棒凌虐，脅迫簽立七百萬元本票；期間他趁看守嫌犯睡著，偷偷用手機報警，又立刻關機。

朱姓嫌犯承認受指使押走林男，要追討三五○萬，其餘三人稱不知情；警詢後依妨害自由、傷害罪嫌移送，檢方訊後朱男以六萬元交保，另三人各三萬元交保。