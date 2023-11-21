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苗栗垃圾場大火 濃煙綿延數公里

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

苗栗市公所舊垃圾掩埋場昨失火，消防局控制燃燒面積約1公頃，仍在悶燒中。 圖／民眾提供
苗栗市公所舊垃圾掩埋場昨失火，消防局控制燃燒面積約1公頃，仍在悶燒中。 圖／民眾提供
苗栗市公所舊垃圾掩埋場暫置大量廢家具，昨午不明原因起火，滾滾濃煙數公里可見，市區下風處PM2.5一度飆高約2倍，現場動用3輛挖土機邊挖邊灌救，入夜仍在搶救，希望盡快滅火。台電指出，懷疑是鳥獸觸電著火墜落釀禍，尚待查明。

苗栗市公所舊垃圾掩埋場暫置1500噸廢家具，公所清潔隊辦公室人員昨聽到爆炸聲不到1分鐘，廢家具堆火勢快速延燒，縣府消防局據報出動11輛消防車、14名警義消灌救。

消防人車趕到現場，廢家具堆已陷入一片火海，因廢家具易燃，且底部有沼氣，市公所動用3輛大型挖土機，開挖防火巷，配合消防人員灌水，順利阻止火勢蔓延，昨天下午1點半左右，燃燒範圍控制約1公頃面積，但因滅火仍相當困難，消防員持續在現場灌救。

市公所調閱監視器，懷疑掩埋場內一支電線桿變壓器爆炸，火花掉落引燃雜物；公所指出，昨晚尚難評估完全滅火時間，已協調相關單位盡力控制。

但台電苗栗區處指出，該電桿是高壓跳線，沒變壓器，懷疑是鳥獸觸電著火墜落釀禍，因還在悶燒，台電無法靠近查明。

苗栗市舊垃圾場地處西山高地區，火災濃煙數公里可見，環保局在下風處監測，昨天下午PM2.5濃度一度超標到每立方公尺70.3微克，標準為35微克，昨晚6點已降到7.1微克正常濃度。

台電 PM2.5 火災

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