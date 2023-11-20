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6旬男桃園車站等車突頭暈 重心不穩「頭撞列車」滿地血
桃園火車站昨上午傳出大量旅客突衝離北上月台，隨後又有清潔人員在清洗地上一灘紅色汙漬，引起旅客騷動。經了解，當時一名旅客在北上月台準備上車，疑似突然頭暈結果重心不穩往前倒下，頭部當場撞擊車廂，所幸男子送醫後沒有大礙，該列車則延誤25分鐘，未影響其他車次。
網友昨上午在社群平台Dcard發文，指出上午約8點30分，在桃園火車站看到很多人從北上的月台衝上來，再往南下的月台跑，本來以為單純是火車在做待避，旅客沒看清楚跑錯月台，但人潮似乎比想像中多。原PO半小時過後回到月台，看到北上的月台邊有一灘污漬，而清潔人員正在清理，旁邊也有許多台鐵工作人員，好奇發生什麼事。
對此台鐵說明，桃園火車站昨上午8點25分，一名62歲鄭姓男子在站內北上第二月台7車處等車，列車進站後鄭男正準備上車，卻疑似頭暈導致重心不穩，向前傾倒撞上火車車廂，造成頭部撕裂傷流血。月台人員見狀後趕緊通知警消協助，救護人員獲報後到場給予鄭男清洗傷口、包紮止血、頸圈及長背板固定，所幸鄭男意識清楚，送醫後沒有大礙。
由於當時2008次區間車適逢進站，意外遭乘客撞擊受傷引發其他乘客驚嚇，上午8點38分桃園分駐所搜證完畢通知放行，上午8點50分列車駛離，共延誤25分鐘，未影響其他車次。
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