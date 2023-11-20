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釣客驚魂！收竿發現「釣」到1落海女子 送醫急救後不治

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市瑞芳區水湳洞海域，有名釣客今晚釣魚時，感覺有魚上鉤，收竿時赫然發現竟然「釣」到1名女子。消防人員獲報到場把人拉上岸，女子已無呼吸心跳，但研判落水不久，送醫急救無效，醫師宣告死亡。死者身分警方調查中，並製作發現人筆錄，報請檢察官相驗，釐清死因。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今晚6點45分接獲報案，台2線指標79.6K水湳洞路段「有釣客釣到浮屍」。

消防人員到場時，發現被魚鉤鉤住的女子，已被拖拉到接近岸邊水域。消防人員下水救上岸時，女子已無呼吸心跳。女子手腳尚未僵硬，消防人員施予心肺復甦術（CPR），並送往瑞芳礦工醫院急救。醫師急救後，在晚間8點19分宣告急救無效死亡。

員警初步勘驗死者年約55歲，身穿青色毛衣、深灰色長褲、未有穿鞋子、額頭有擦傷。目前在身上及現場附近未發現死者相關證件及物品，採集指紋比對身分中。海巡人員也協助清查現場附近岸上停放的車輛，調查是否為死者的交通工具。

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有名釣客今晚在水湳洞海域意外「釣」到1名女子，消防人員將女子送醫不治，死者身分和死因由檢警調查。記者邱瑞杰／翻攝
有名釣客今晚在水湳洞海域意外「釣」到1名女子，消防人員將女子送醫不治，死者身分和死因由檢警調查。記者邱瑞杰／翻攝
有名釣客今晚在水湳洞海域意外「釣」到1名女子，消防人員將女子送醫不治，死者身分和死因由檢警調查。記者邱瑞杰／翻攝
有名釣客今晚在水湳洞海域意外「釣」到1名女子，消防人員將女子送醫不治，死者身分和死因由檢警調查。記者邱瑞杰／翻攝
有名釣客今晚在水湳洞海域意外「釣」到1名女子，消防人員將女子送醫不治，死者身分和死因由檢警調查。記者邱瑞杰／翻攝
有名釣客今晚在水湳洞海域意外「釣」到1名女子，消防人員將女子送醫不治，死者身分和死因由檢警調查。記者邱瑞杰／翻攝

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