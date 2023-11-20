影／屏東監獄車檢站晚間冒火光 室內雜物悶燒幸無人傷亡
屏東監獄今晚6點左右傳出火警，看守所內警備車保養廠辦公室疑似因電線走火，造成雜物悶燒，現場煙霧彌漫，消防局獲報派出11輛各式搶救車輛、22名消防員趕赴現場，經布水線灌救，於晚上7點27分撲滅火勢，所幸無人員傷亡，詳細起火原因還有待火調人員調查釐清。
消防局表示，今天晚上6點53分接獲法務部矯正署屏東監獄火警，現場為車檢站辦公室雜物起火悶燒，派遣第二大隊、竹田、麟洛及屏二分隊等，共計11車、22人前往救災，現場指揮官為第2大隊副大隊長林世斌，火勢於1個小時內撲滅，燃燒面積約15平方公尺，無人受傷受困，起火原因尚待火調人員調查。
屏東監獄表示，起火點位於行政區內，未波及受刑人所處位置，後續將派人員清掃整理。
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