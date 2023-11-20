快訊

影／屏東監獄車檢站晚間冒火光 室內雜物悶燒幸無人傷亡

柯文哲證實中午再與郭台銘會談 被問是否「柯郭配」這麼說

財神來了快對獎！ 威力彩頭獎9.5億元開獎

影／屏東監獄車檢站晚間冒火光 室內雜物悶燒幸無人傷亡

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東監獄今晚6點左右傳出火警，看守所內警備車保養廠辦公室疑似因電線走火，造成雜物悶燒，現場煙霧彌漫，消防局獲報派出11輛各式搶救車輛、22名消防員趕赴現場，經布水線灌救，於晚上7點27分撲滅火勢，所幸無人員傷亡，詳細起火原因還有待火調人員調查釐清。

消防局表示，今天晚上6點53分接獲法務部矯正署屏東監獄火警，現場為車檢站辦公室雜物起火悶燒，派遣第二大隊、竹田、麟洛及屏二分隊等，共計11車、22人前往救災，現場指揮官為第2大隊副大隊長林世斌，火勢於1個小時內撲滅，燃燒面積約15平方公尺，無人受傷受困，起火原因尚待火調人員調查。

屏東監獄表示，起火點位於行政區內，未波及受刑人所處位置，後續將派人員清掃整理。

屏東監獄車檢站辦公室今晚6點左右傳出火警，疑似因電線走火造成辦公室內雜物起火悶燒，現場煙霧彌漫，消防局派出11車、22人前往救災，於1個小時內撲滅火勢，無人員傷亡，詳細起火原因有待火調人員調查。圖／消防局提供
屏東監獄車檢站辦公室今晚6點左右傳出火警，疑似因電線走火造成辦公室內雜物起火悶燒，現場煙霧彌漫，消防局派出11車、22人前往救災，於1個小時內撲滅火勢，無人員傷亡，詳細起火原因有待火調人員調查。圖／消防局提供
屏東監獄車檢站辦公室今晚6點左右傳出火警，疑似因電線走火造成辦公室內雜物起火悶燒，現場煙霧彌漫，消防局派出11車、22人前往救災，於1個小時內撲滅火勢，無人員傷亡，詳細起火原因有待火調人員調查。圖／消防局提供
屏東監獄車檢站辦公室今晚6點左右傳出火警，疑似因電線走火造成辦公室內雜物起火悶燒，現場煙霧彌漫，消防局派出11車、22人前往救災，於1個小時內撲滅火勢，無人員傷亡，詳細起火原因有待火調人員調查。圖／消防局提供
屏東監獄車檢站辦公室今晚6點左右傳出火警，疑似因電線走火造成辦公室內雜物起火悶燒，現場煙霧彌漫，消防局派出11車、22人前往救災，於1個小時內撲滅火勢，無人員傷亡，詳細起火原因有待火調人員調查。圖／消防局提供
屏東監獄車檢站辦公室今晚6點左右傳出火警，疑似因電線走火造成辦公室內雜物起火悶燒，現場煙霧彌漫，消防局派出11車、22人前往救災，於1個小時內撲滅火勢，無人員傷亡，詳細起火原因有待火調人員調查。圖／消防局提供
屏東監獄車檢站辦公室今晚6點左右傳出火警，疑似因電線走火造成辦公室內雜物起火悶燒，現場煙霧彌漫，消防局派出11車、22人前往救災，於1個小時內撲滅火勢，無人員傷亡，詳細起火原因有待火調人員調查。圖／消防局提供
屏東監獄車檢站辦公室今晚6點左右傳出火警，疑似因電線走火造成辦公室內雜物起火悶燒，現場煙霧彌漫，消防局派出11車、22人前往救災，於1個小時內撲滅火勢，無人員傷亡，詳細起火原因有待火調人員調查。圖／消防局提供

屏東 監獄

延伸閱讀

疑短路自燃、男子如廁時智能馬桶突釀火警 白煙滾滾冒火光

影／三峽排水溝木材板模悶燒冒煙 撲滅後滿滿都是菸蒂

落成還不到10天 高雄岡山新建宮廟燒成廢墟

嘉市友愛路火警傳人為？ 市消防局待鑑定

相關新聞

影／屏東監獄車檢站晚間冒火光 室內雜物悶燒幸無人傷亡

屏東監獄今晚6點左右傳出火警，看守所內警備車保養廠辦公室疑似因電線走火，造成雜物悶燒，現場煙霧彌漫，消防局獲報派出11輛...

高雄賓士車違停路口斑馬線網酸「有錢就是任性」 警要開罰

高雄市苓雅區夜市周圍車位難求，有網友拍下夜市所在的自強三路口一輛賓士車大剌剌停在斑馬線上，原PO指該條路違停司空見慣，但...

烏來男騎車遭輾爆頭亡 砂石車司機接到電話才知闖禍

新北市74歲廖姓男子今天下午騎機車行經新店區北宜路時，內側車道1輛由59歲葉姓男子駕駛的砂石車突然變換車道，2車發生碰撞...

太瞎了！新北4個賊偷搬體育園區水溝蓋 被警察撞個正著

新北市政府體育處日前發現新莊體育園區內，水溝蓋怎麼逐日減少溝底見天，便向轄區中港派出所報案，當員警抵達嘗試尋找監視器，竟...

休旅車台灣大道違規右轉 上班機車騎士被撞送醫不治

台中市陳姓市民本月17日10時24分騎機車上班，經過台灣大道慢車道與遊園南路口時，未料被蔡姓男子駕駛的黑色休旅車從快車道...

嘉義男涉酒駕載女子上路 深夜自摔堤防便道2人重傷

嘉義縣朴子市朴子溪防汛堤防便道今天凌晨12點多發生機車酒駕自摔死亡車禍，約30歲黃姓機車騎士涉飲酒後上路，載著20歲賴姓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。