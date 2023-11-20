太瞎了！新北4個賊偷搬體育園區水溝蓋 被警察撞個正著

新北市政府體育處日前發現新莊體育園區內，水溝蓋怎麼逐日減少溝底見天，便向轄區中港派出所報案，當員警抵達嘗試尋找監視器，竟撞見4個小偷光天化日正在偷搬水溝蓋，而且已經是4天內第四次偷竊，還瞎掰是接受包商委託。

體育處人員是在15日上午10點半左右，巡視園區發現網球場後方水溝蓋短少，接著再仔細檢查發現其他地方也有類似狀況，於是報警疑似遭竊。警方當天下午3時許派員到場，想找看看有無監視器可能拍到竊嫌，卻看見4個人正將每片重達118公斤的水溝蓋，徒手一片片搬運到貨車上。

46歲陳姓、40歲高姓、42歲黃姓男子和40歲吳姓女子被帶回派出所，身上查扣當日變賣水溝蓋所得4萬2170元。他們供稱受聘於包商28歲朱姓、31歲吳姓男子，將舊水溝蓋移除，12日下午5時許、14日晚間7時許、15日下午2時許和3時許，分4次共搬走46片，分別載到新莊區民安路、中港西路的資源回收場，當成廢鐵賣掉。

警方通知朱男、吳男到案說明，2人坦承委託陳男等4人去搬溝蓋，且自稱是工程包商，但卻拿不出任何新北市政府相關單位的公文或合約可供佐證。警方認為這6人胡說八道，警詢後依竊盜罪嫌將自稱受聘的4人隨案解送新北地檢署，自稱包商的2人亦用竊盜罪嫌函送法辦。